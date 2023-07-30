موعد إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى على مستوى الجمهورية

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى غدًا الإثنين، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأخير، والذى يهدف الى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض كميات الوقود المستخدم في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.



وجاءت تلك الخطوات استجابة للشكاوي المتعددة التى قدمها المواطنون للجهات المعنية فى المحافظات، متضمنة انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة فى القرى عن نظيرتها فى المدن.



وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عقدت اجتماعات موسعه لجميع رؤساء شركات التوزيع الـ 9 لمناقشة تحديد جدول تخفيف الأحمال وفقا لتعليمات مجلس الوزراء لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة و فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.



وأشار المصدر، إلى أنه تم عمل جدول تخفيف أحمال يتسم بأعلى المعايير الفنية يما يضمن سلامة المواطنين والمساواة بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى.



وأضاف المصدر أنه تم تحديد ساعة واحدة فى مرة الفصل وبحد أقصى مرتين يوميا، موضحا أنه سيتم الإعلان مسبقا عن الحى أو المنطقة التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المصدر، إن خطة تخفيف الاحمال تتم وفقا لجدول زمنى لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل زمن الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود، انخفضت معدلات الشكاوى الخاصة بتكرار الانقطاعات وتجاوز مدتها الساعة.



وتابع المصدر، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من الشركة القابضة لكهرباء لمتابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال على مدار الساعة والتأكد من عدم تجاوز مدة تخفيف الأحمال ساعة واحدة والالتزام بالمواعيد المحددة للفصل بواقع 10 دقائق قبل أو بعد رأس الساعة.



وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعلن إن تراجع كميات الأحمال المفصولة من خلال تخفيف الأحمال والتى تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية من 3000 ميجا وات إلى 2500 ميجا يرجع إلى الحلول التى تطبقها الوزارة لسرعة الانتهاء من هذه الأزمة المؤقتة.



وأوضح حمزة أن تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين هذه الفترة يعتبر أزمة موقتة و يتم العمل على قدم وساق لانهائها فى اسرع وقت ممكن، مضيفا أن الشبكة القومية للكهرباء ستعود لطبيعتها مع انتهاء أزمة ضعف شبكة الوقود كما أعلن مجلس الوزراء فى بداية أزمة الانقطاعات.



وأكد أنه سيتم الاستمرار في اللجوء لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى منتصف الشهر المقبل، مؤكدا أن هناك مؤشرات قوية تؤكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.



وأضاف أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.



وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ناشد مؤسسات الدولة والمواطنين بالتكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة.



وقال نادر إنه في العام الماضي لم يكن هناك أزمة في توفير كميات من الغاز لمحطات الكهرباء لعدم زيادة حجم الاستهلاك، بجانب عدم ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن مصر صدرت 8.2 مليار دولار العام الماضي من الغاز.



وأضاف نادر أن هذا العام توقفنا عن تصدير الغاز للخارج، وتم تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء هذا الشهر بسبب درجات الحرارة.



موضحًا أن الحكومة تلقت شكاوي من المواطنين تفيد انقطاع التيار الكهربائي بفترات طويلة في القرى عن نظيرتها في المدن.



