حضري ساندويتش السجق على الطريقة التركية وتمتعي بمذاق لذيذ

ساندويتش السجق من أسرع الأكلات التي تحضرها الأمهات لأولادها، ولذلك نقدم لك طريقة عملها على الطريقة التركية؛ لإضافة مذاق شهي ومميز.

ساندويتش السجق

طريقة عمل ساندويتش السجق

المقادير

- الخبز : 4 حبات (الخبز التركي بالسمسم الجاهز)

- سجق : 500 غرام (مفروم)

- الطماطم الكرزية : 200 غم (حمراء)

- الطماطم الكرزية : 200 غم (صفراء)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : 2 كوب

طريقة التحضير

اقلي لحم السجق مع زيت الزيتون حتى يستوي.

افتحي خبز الساندويش، وافردي السجق بالتساوي.

أضيفي إلى السجق القليل من دبس الرمان.

قطعي جبنة الموزاريلا وتوزّع بالتساوي فوق السجق.

قطعي حبّات الطماطم الكرزية الملونة وتوّزع فوق الجبنة.

سخني الفرن وضعي الساندويشات في صينية فرن، واشويها لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة.

يقدّم الساندويش ساخنًا.