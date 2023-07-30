ما هى نواقض الإسلام

الاستقامة على منهج الله من صفات المتقين وقال الشيخ الالباني رحمه الله ان نواقض الاسلام العشرة وهي نواقض الإسلام العشرة الشرك في عبادة الله تعالى؛ فالله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر غير ذلك بإذنه، ومن الشرك بالله الذبح لغير الله، كالذبح للجن مثلاً أو للقبر، ودعاء الأموات والاستغاثة بهم.

اتخاذ الإنسان وسطاء بينه والله تعالى، حيث يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة، ويتوكّل عليهم؛ فالدين الخالص لله سبحانه، وليس لإنسان أن يقرّب إلى الله زُلفى. الاعتقاد بأنّ حكم غير الرسول أفضل من حكمه صلّى الله عليه وسلم، وأنّ غير هديه هو أكمل من هديه، وذلك يشمل تفضيل حكم الكافرين على حكم الشريعة. كره شيء ممّا جاء به الرسول صلّى الله عليه وسلّم حتّى ولو تمّ العمل به.

الاستهزاء بشيء من الدين أو ثوابه أو عقابه؛ فأصل الدين قائم على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، وغير ذلك يعني الإخلال بهذا الأصل. السحر، ويشمل صرف الشرّ والعطف، كما يشمل من يفعله ويرضى به، ونُشير هنا إلى أنّ السحر الذي فيه إهانة للمصحف أو السجود للشياطين وما إلى ذلك هو السحر الذي يعدّ من نواقض الإسلام بالإجماع، أمّا غيره من السحر فأكثرية العلماء قالت بكفر فاعله والبعض لم يكفّره.

معاونة المشركين وحضّهم على المسلمين؛ فلا يجوز للمسلم أن يكون نصيراً للكافرين ضدّ المسلمين. الاعتقاد بإمكانيّة الخروج عن شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلم كما أمكن الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. الصدّ عن دين الله سبحانه؛ فلا يتعلّمه الإنسان ولا يعمل به. المذاهب في نواقض الإسلام أهل السنة والجماعة هم مذهب الوسطية، فيجمعون بين النصوص، ويرون أنّ الكفر في القرآن والسنّة ينقسم إلى كفر أكبر، وكفر أصغر، وشرك أكبر، وشرك أصغر، وأنّ الذنوب دون الشرك لا يكفّر صاحبها؛ فالشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الملّة أمّا ما دونهما فلا، إنّما ينقصان الإيمان.





