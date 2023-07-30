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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج على خطى المطاعم

شوربة كريمة الدجاج
شوربة كريمة الدجاج

شوربة كريمة الدجاج من الأطباق الجانبية التي لا تستغنى عنها بعض الأمهات في العزائم، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ، كما تعمل على الشعور بالشبع بشكل أسرع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم لمذاق ألذ.

 

شوربة الكريمة

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

المقادير

- مرق دجاج : 2 كوب

- صدر الدجاج : 4 صدور (منزوع الجلد والعظم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الكرفس : كوب (مفروم)

- الكراث : نصف كوب (مفروم)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- الكريما الحامضة : نصف كوب

- بقدونس : ربع كوب (طازج ومفروم)

- الماء : نصف كوب

 

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طريقة التحضير

ضعي الماء، والمرق، والدجاج، والبصل، والكرفس، والكراث، في قدر كبير وعلى نار متوسطة، وقلبي المكونات قليلاً، ثم خففي النار، وغطي القدر واتركيه لحوالي ساعة.

ارفعي الدجاج من القدر، واتركيه جانباً ليبرد، ثم قطعيه قطعاً صغيرة.

صفّي المرق واتركيه جانباً.

 

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ذوبي الزبدة في قدر آخر على نار متوسطة، ثم أضيفي الطحين وحركي لدقيقة.

اسكبي المرق تدريجياً وأضيفي الكريمة.

خففي النار، وأضيفي الدجاج، وقلبي الخليط من وقت إلى آخر لحوالي 15 دقيقة حتى يثخن القوام قليلاً.

تبلي الشوربة بالملح والفلفل والبقدونس، واسكبيها في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

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