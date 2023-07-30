3 خلطات طبيعية لتنظيف رخام المطبخ.. حافظي عليه بتلك النصائح

رخام المطبخ من الأشياء العرضة للاتساخ بشكل يومي، فيلتصق به الدهون وبواقي الطعام، مما تواجه ربات المنزل صعوبة في تنظيف الرخام، وفيما يلي نقدم لك بعض النصائح للحفاظ على رخام المطبخ وأسهل الطرق لتنظيفها.

تنظيف رخام المطبخ

نصائح للحفاظ على رخام المطبخ:

لحماية رخام المطبخ من الخدوش أو الكسر، احرصي على عدم وضع المواد أو الأشياء ذات الحواف الحادة بشكل مباشر على الرخام. ويمكنكِ استخدام بعض المفارش أو قطع من الخشب لحماية الرخام ووضع الأشياء ذات الحواف الحادة عليها إن لزم الأمر.

قومي بمسح رخام المطبخ بشكل دائم وخاصة حين تعرضه للاتساخ أو سكب المواد السائلة مثل العصائر أو الزيوت أو من بقايا الأطعمة المنسكبة على الرخام، فبعض هذه المواد تكون قابلة للالتصاق والتغلغل داخله وترك بقع دائمة مع تغير في لونها.

استخدمي قطع من القماش المبلل الخاص بمسح رخام المطبخ، وبعد ذلك يمكنكِ تجفيفه بقطعة جافة من القماش.

خلطات طبيعية لتلميع رخام المطبخ:

نشاء الذرة:

من المكونات المتوفرة لديكِ في خزانة المطبخ بشكل دائم، كما أن لنشاء الذرة القدرة العالية على امتصاص الزيوت والدهون، قومي برش المكون على الرخام، واتركيه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، فيقوم بإزالة كل البقع، ثم امسحي النشاء بقطعة من القماش المبلل بالماء.

معجون الماء وصودا الخبز:

أيضاً هذا المكون الطبيعي موجود في كل مطبخ، قومي بعمل مزيج معجون من الماء وصودا الخبز، وغطي مكان البقع بالمعجون، ثم غطيه بقطعة من الورق النايلون، واتركيه لمدة ساعتين ليقوم بامتصاص الدهون من على رخام المطبخ، وامسحي الرخام بعد ذلك كالمعتاد.

مزيج مكون من صابون الجلي السائل والدقيق:

اصنعي مزيجا مكونا من كوب من الدقيق مع 3 ملعقة كبيرة من صابون الجلي السائل، مع القليل من الماء، وضعي المزيج على بقع الرخام، وغطي المزيج بورق النايلون واتركيه منقوعاً لليوم التالي، ثم نظفي واغسلي الرخام بالماء والصابون وجففيه بقطعة من القماش الجاف.