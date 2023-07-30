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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

روسيا تلتهم قوات أوكرانيا باتباع أسلوب "أسنان التنين" (فيديو)

أسنان التنين
أسنان التنين

وجدت الدبابات الأوكرانية نفسها عالقة داخل قطع خرسانية هرمية الشكل يطلق عليها اسم "أسنان التنين"، أثناء تقدمها في الهجوم المضاد.

وأظهر مقطع فيديو وصول قوات أوكرانية إلى أحد خطوط الدفاع الروسية، فوجدت نفسها عالقة داخل قطع خرسانية في تكتيك يعرف باسم أسنان التنين.

تكتيك "أسنان التنين" الروسي، استخدم لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية وكان الهدف منها إبطاء حركة العدو، ثم توجيهه إلى مناطق التصفية، حيث يمكن استهدافه بسهولة عبر الأسلحة المضادة للدبابات.

تُبنى الكتل الخرسانية الهرمية الشكل، عبر ثلاث خطوط دفاعية تمتد لمئات الكيلومترات، وغالبا ما تزرع الألغام الأرضية بين الأسنان، بالإضافة غلى الأسلاك الشائكة لعركلة المشاه.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت الهجوم على منشآت مدنية في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية، عبر 25 طائرة مسيّرة، مؤكدة أن الطائرات فشلت في الوصول إلى أهدافها وتحطمت في البحر الأسود ومنطقة ساحلية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا قبل سنوات.

إسقاط طائرات مسيرة لضرب روسيا

وأضافت وزارة الدفاع أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 16 منها، بينما جرى التشويش على 9 أخرى عبر وسائط الحرب الإلكترونية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي عبر استخدام 28 طائرة درون، لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم".

ولفتت إلى أن الطائرات المسيّرة التي جرى التشويش عليها فشلت في الوصول إلى أهدافها وتحطمت في البحر الأسود ومنطقة ساحلية في شبه الجزيرة القرم.

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