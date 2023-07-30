اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر.. تصاعد الأعداد والأزمات المُدان الأول

يصادف اليوم " اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وتحتفل به دول العالم كفرصة عالمية للمواجهة.

وجاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار "لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدا خلف الركب"، والتي نظمتها الأمم المتحدة للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

الإتجار بالبشر بالدول النامية

فيما أوضحت الأمم المتحدة أن الاستجابات الوطنية، لاسيما في الدول النامية، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر آخذة بالتدهور، وذلك على هامش الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

كما شددت الأمم المتحدة على أن الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر.

ولفتت الأمم المتحدة، إلى أن بعض الفئات تشكل هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين ينقصهم التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.

تحديات دولية تفاقم الأزمة

من جهته ، استنكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من تلك تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها، والتي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية.

وأكد مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للإتجار بالبشر، أنه مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة بدءًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والأفريقية وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية، وجدت عصابات الاتجار بالبشر تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات، من خلال الاعتماد على سبل حديثة تُسهِّل وقوع الأفراد في شباك الاستغلال.

احصائيات عن الإتجار بالبشر

فيما الأمم المتحدة أن الاستجابات الوطنية، ولا سيما في الدول النامية، آخذة في التدهور، إذ انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11 في المئة خلال عام 2020، في حين هبطت نسبة الإدانات بنسبة 27 في المئة، الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر، بحسب البيان.

وشددت على أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد ساهمت في جعل ذلك الاتجار أكثر سرية ما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات في مختلف البلدان إلى تلك الجرائم.