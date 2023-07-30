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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اللجنة البارالمبية عدد من الملفات الهامة

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بالدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لبحث بعض الملفات الهامة والخاصة بالبطولات القادمة التى تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة 
وتناول اللقاء استعداد مصر لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال  البارالمبى والتى تقام فى الفترة من ٢٦ اكتوبر وحتى ٤ نوفمبر المقبل .
كما تناول اللقاء استعداد اللجنة البارالمبية المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى العلمى "vista" والخاص بالرياضيات البارالمبية والذي يعقد فى مصر خلال الفترة من ٣١ اكتوبر حتى ٣ نوفمبر ، وتستضيف مصر أيضا بطولة  مصر الدولية الثانية للسباحة والتى ستنطلق أواخر العام الحالى .
كما حرص الدكتور اشرف صبحي على الاطلاع والاطمئنان على استعدادات المنتخبات القومية المصرية البارالمبية والتى سوف تشارك فى دورة الالعاب البارالمبية والتى ستنطلق بباريس فى الفترة من ٢٨ اغسطس حتى ٨ سبتمبر من العام المقبل ٢٠٢٤ .

وأكد وزير الرياضة انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،تقوم  وزارة الشباب والرياضة بتقديم كل اوجه الدعم لللجنة البارالمبية وأبطالها،  كما تحرص وزارة الشباب والرياضة دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة سبل الدعم .

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