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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتابع الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة

خطة ترشيد الكهرباء
خطة ترشيد الكهرباء

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وتخفيض الانارة العامة ، وفقاً لخطة الدولة في ظل الظروف المناخية والإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ، خلال فصل الصيف لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين.

ففي مركزي سمالوط ، والمنيا، قامت الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع قسم الإنارة وإدارة الإعلانات بفصل 580 اعلاناً مضيئاً ، على مستوى شوارع مدينة المنيا منها،  480 إعلان بالشوارع الرئيسية ، و100 اعلان مضيء بكوبرى النيل وشارع الحرية، وكذلك فصل عدد 75 إعلان مضيء بحي جنوب مدينة سمالوط ، وذلك ضمن خطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وفى مركز ومدينة مطاي  شمال المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال خفض الإنارة العامة بالطرق والشوارع ، ووجهات المحال التجارية،  وذلك بالتنسيق مع ادارة الكهرباء ، وإدارة الإشغالات، حيث استهدفت الحملة الأحياء الرئيسية الأربعة و طريق مصر-  أسوان الزراعي ، وطريق ٢٤٢ والطريق الدائري الوسيط، تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة ، لتخفيف أحمال الكهرباء مع مراعاه شروط السلامة العامة والأمان بالطرق .

إلى جانب المرور علي المحال التجارية،  والتنبيه بتخفيف الإضاءة ، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق بعد العاشرة مساءاً ، ترشيدا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية ، عملاً باللوائح والقوانين، وفى ذات السياق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار  شمال المنيا ، عن فصل التيار الكهربائي بـ ١٢٤ لوحة اعلانية مضيئة بالشوارع الرئيسية بمدينة بنى مزار .

وذلك في إطار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، من خلال فصل الإعلانات المضيئة بشوارع المدينة ، واعلى العقارات ، وبجميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري ، إلى جانب غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية ، وقاعات الأفراح والإكتفاء بالإضاءة الداخلية .

الجريدة الورقية