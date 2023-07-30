المنيا تتابع الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وتخفيض الانارة العامة ، وفقاً لخطة الدولة في ظل الظروف المناخية والإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ، خلال فصل الصيف لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين.

ففي مركزي سمالوط ، والمنيا، قامت الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع قسم الإنارة وإدارة الإعلانات بفصل 580 اعلاناً مضيئاً ، على مستوى شوارع مدينة المنيا منها، 480 إعلان بالشوارع الرئيسية ، و100 اعلان مضيء بكوبرى النيل وشارع الحرية، وكذلك فصل عدد 75 إعلان مضيء بحي جنوب مدينة سمالوط ، وذلك ضمن خطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال خفض الإنارة العامة بالطرق والشوارع ، ووجهات المحال التجارية، وذلك بالتنسيق مع ادارة الكهرباء ، وإدارة الإشغالات، حيث استهدفت الحملة الأحياء الرئيسية الأربعة و طريق مصر- أسوان الزراعي ، وطريق ٢٤٢ والطريق الدائري الوسيط، تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة ، لتخفيف أحمال الكهرباء مع مراعاه شروط السلامة العامة والأمان بالطرق .

إلى جانب المرور علي المحال التجارية، والتنبيه بتخفيف الإضاءة ، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق بعد العاشرة مساءاً ، ترشيدا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية ، عملاً باللوائح والقوانين، وفى ذات السياق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، عن فصل التيار الكهربائي بـ ١٢٤ لوحة اعلانية مضيئة بالشوارع الرئيسية بمدينة بنى مزار .

وذلك في إطار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، من خلال فصل الإعلانات المضيئة بشوارع المدينة ، واعلى العقارات ، وبجميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري ، إلى جانب غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية ، وقاعات الأفراح والإكتفاء بالإضاءة الداخلية .