أعراض الالتهابات الفطرية لكل أنواع العدوى.. تعرف عليها

تعتمد أعراض الالتهابات الفطرية على نوع العدوى الفطرية التي تعاني منها ومكان وجودها في جسمك، تكون الأعراض أكثر شيوعًا على الجلد أو الأظافر أو الأغشية المخاطية (مثل الفم أو الحلق أو المهبل)، في بعض الأحيان يمكن أن تظهر عليك أعراض عدوى في رئتيك أو دماغك أو عينيك أو القناة المعوية أو الجيوب الأنفية.

أعراض الالتهابات السطحية أو تحت الجلد

يمكن أن تشمل أعراض الالتهابات السطحية أو تحت الجلد ما يلي:

حكة أو وجع أو احمرار أو طفح جلدي في المنطقة المصابة.

أظافر مشوهة أو سميكة أو متشققة.

ألم أثناء الأكل أو فقدان حاسة التذوق أو ظهور بقع بيضاء في الفم أو الحلق.

نتوء غير مؤلم تحت الجلد.

أعراض الالتهابات الفطرية في رئتيك

تشمل أعراض الالتهابات الفطرية في رئتيك ما يلي:

السعال ، وأحيانًا يسعل الدم.

التعب (التعب).

حمى.

ضيق في التنفس.

آلام العضلات.

الم المفاصل.

صداع.

تعرق ليلي.

أعراض أخرى للالتهابات الفطرية

تشمل أعراض الالتهابات الفطرية في أجزاء أخرى من الجسم ما يلي:

عدوى فطرية في الدماغ أو حوله

صداع ، حمى ، ألم في الرقبة ، غثيان / قيء ، حساسية من الضوء ، إرتباك.

عدوى فطرية في عينك

ألم ، احمرار ، إفرازات ، تشوش الرؤية ، تمزق ، حساسية للضوء.

عدوى فطرية في الأمعاء

ألم في البطن ، غثيان ، قيء.

عدوى فطرية في الجيوب الأنفية

حمى ، احتقان بالأنف ، صداع ، تورم وجه من جانب واحد ، ألم بالوجه.