3 أنواع رئيسية للالتهابات الفطرية تحت الجلد.. الورم الفطري أشهرها

الالتهابات الفطرية هي أمراض تسببها الفطريات، وتكون العدوى الفطرية أكثر شيوعًا على جلدك أو أظافرك، لكن الفطريات يمكن أن تسبب أيضًا التهابات في الفم والحلق والرئتين والمسالك البولية والعديد من أجزاء الجسم الأخرى.

والفطريات هي كائنات حية مصنفة بشكل منفصل عن النباتات أو الحيوانات ويتنقلون عن طريق الانتشار أو إرسال الجراثيم (الأجزاء التناسلية) في الهواء أو البيئة، وتعيش العديد من الفطريات بشكل طبيعي في أجسامنا (الفم والجهاز الهضمي والجلد) ولكن يمكن أن تنمو بشكل مفرط في ظل ظروف معينة.

الالتهابات الفطرية تحت الجلد

يمكن أن تصاب بعدوى فطرية تحت سطح الجلد إذا أصيبت الفطريات بجرح، وتسبب طفح جلدي وتقرحات وأعراض أخرى على جلدك.

تعد الالتهابات الفطرية تحت الجلد أكثر شيوعًا وهي كالأتي:

داء الشعريات المبوغة (مرض البستاني الورد)

يسبب فطر Sporothrix داء الشعريات المبوغة. يمكنك أيضًا الإصابة بداء الشعريات المبوغة في رئتيك أو أجزاء أخرى من جسمك.

ورم أرومي

يمكن أن تتسبب العديد من الفطريات المختلفة في الإصابة بالفطر الأرومي الصبغي يمكن أن يسبب التهابات جلدية طويلة الأمد (مزمنة)، ونادرًا ما ينتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك.

الورم الفطري

يمكن أن تسبب العديد من الفطريات المختلفة الورم الفطري. هو الأكثر شيوعًا يؤثر على قدميك.