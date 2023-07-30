معاقبة مُتهم بالاتجار في الهيروين والحشيش بالمشدد 6 سنوات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بندقية خرطوش بدائرة مركز دار السلام.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية .

وتم تفتيش مسكن المتهم وتم القبض عليه ممسكا بالسلاح الناري وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الشرطة وبحوزته 11 كيس من مخدر الهيروين و6 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات كما تم ضبط بندقية خرطوش بحوزته وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

السجن 15 سنة للمتهمين بإنهاء حياة طالب

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد عطا سليم وعضوية المستشارين احمد شعراوى وكريم حنفى بمعاقبة 4 طلاب بالسجن 15 سنة بتهمة قتل طالب بسبب معاكسة فتاة.

وكانت التحريات والتحقيقات قد كشفت أن المتهم كان يقف مع فتاة فى الشارع فقام طالب بمعاكسة الفتاة ،فنشبت مشادة كلامية بينهما وصفع الطالب الشاب المتهم على وجهه مما دفعه إلى الاستعانة بأصدقائه ومعهم سلاح أبيض طعنوا به الطالب وشرعوا فى قتل صديقه.

تعود أحداث الواقعة عندما كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبال (جثة طالب سن 15 عاما "مصاب بجرح طعنى بالجسم"، وآخر سن 15 "مصاب بجرح طعنية وقطعية بالجسم" - مقيمان بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وآخرين "مجهولين" تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها المتهمين عليهما "بسلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة أحدهما ولاذوا بالفرار، وذلك بسبب خلافات بينهم حول معاكسة إحدى الفتيات وبسؤال كلاً من "المصاب – والد المتوفى" أيدا ما سبق.

أسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 طلاب - مقيمون بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة سلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.