اليوم العالمي للصداقة .. احتفالات خاصة في دول العالم

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للصداقة كذكرى سنوية للاحتفال في 30 يوليو لإحياء تلك العلاقة النبيلة في حياة الإنسان بجميع مناحي الآرض.

ويهدف اليوم العالمي تكريم الروابط الأبدية بين الأصدقاء والتركيز على أهميتهم في حياة بعضهم.

عامل ملهم لجهود السلام

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدولي للصداقة هو مبادرة اقترحتها اليونسكو واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 52/13، عام 2011، بعد انعقاد الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أبريل عام 2011 م، واضعة في اعتبارها أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملًا ملهمًا لجهود السلام، وتشكل فرصة لبناء الجسور بين المجتمعات ولاحترام التنوع الثقافي.

دعوات للاحتفال باليوم الدولى للصداقة

تشجع الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية ومجموعات المجتمع الدولي، على القيام بأنشطة ومبادرات تسهم في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات، والتضامن، والتفاهم، والمصالحة.

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المجتمع المدنى، بما فيه من المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال باليوم الدولى للصداقة بالطريقة المناسبة، وفقاً للثّقافة وغيرها من الظُروف أو الأعراف الملائمة لمجتمعاتهم المحلية والوطنية والإقليمية، بما فى ذلك عن طريق الأنشطة التعليمية وأنشطة التوعية العامة.