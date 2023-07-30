أعراض تدل على إصابتك بالمياه الزرقاء

مرض المياه الزرقاء عبارة عن مجموعة من أمراض العين التي تؤدي إلى تلف العصب البصري، ويرسل العصب البصري معلومات بصرية من عينك إلى عقلك وهو أمر حيوي للرؤية الجيدة، وغالبًا ما يرتبط تلف العصب البصري بارتفاع الضغط في عينك، ولكن يمكن أن يحدث الجلوكوما حتى مع ضغط العين الطبيعي.

يمكن أن يحدث المياه الزرقاء في أي عمر ولكنه أكثر شيوعًا عند كبار السن، وإنه أحد الأسباب الرئيسية للعمى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

والعديد من أشكال الجلوكوما (المياه الزرقاء ) ليس لها علامات تحذيرية، والتأثير تدريجي لدرجة أنك قد لا تلاحظ تغيرًا في الرؤية حتى تكون الحالة في مراحلها اللاحقة.

من المهم إجراء فحوصات عين منتظمة تتضمن قياسات لضغط عينك، وإذا تم التعرف على المياه الزرقاء مبكرًا ، يمكن إبطاء فقدان البصر أو منعه، وإذا كنت تعاني من الجلوكوما، فستحتاج إلى العلاج أو المراقبة لبقية حياتك.

أعراض الجلوكوما (المياه الزرقاء)

تعتمد أعراض على نوع زرق مفتوح الزاوية، ولا توجد أعراض في المراحل المبكرة، ولكن توجد بقع عمياء غير مكتملة في رؤيتك الجانبية، وتُعرف الرؤية الجانبية أيضًا باسم الرؤية المحيطية في مراحل لاحقة ، صعوبة في رؤية الأشياء في رؤيتك المركزية.

- زرق انسداد الزاوية الحاد

- صداع حاد

- ألم شديد في العين

- الغثيان أو القيء

- رؤية مشوشة

- هالات أو حلقات ملونة حول الأضواء

- زرق التوتر الطبيعي

- تدريجيًا ، تشوش الرؤية

- في مراحل لاحقة ، فقدان الرؤية الجانبية