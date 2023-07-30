صحة المنيا تنفذ قافلة طبية وعلاجية بملوي غدًا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن تنظيم مديرية الصحة بالمحافظة ، لقافلة طبية وعلاجية بالمجان ، بقرية تندة ، إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، غدا الإثنين وعلى مدار يومي 31 يوليو و1 أغسطس .

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا ، وصرف العلاج لهم بالمجان، من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، وعلى أدي نخبة من الأطباء المتخصصين .

ومشيرا وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.