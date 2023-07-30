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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تنفذ قافلة طبية وعلاجية بملوي غدًا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن تنظيم مديرية الصحة بالمحافظة ، لقافلة طبية وعلاجية  بالمجان ، بقرية تندة ، إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، غدا الإثنين وعلى مدار يومي 31 يوليو و1 أغسطس .

وذلك ضمن المبادرة  الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا ، وصرف العلاج لهم بالمجان، من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، وعلى أدي نخبة من الأطباء المتخصصين .

ومشيرا وكيل وزارة  الصحة بالمنيا ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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