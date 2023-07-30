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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

ضيط مواد بترولية
ضيط مواد بترولية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا.

وأفادت المديرية في بيان، بأن  إدارة تموين ههيا شنت بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي اﻷنشطة التجارية بدائرة الإدارة من ضبط محطة رصيف بقرية السكاكرة تعمل بدون ترخيص ، وتم ضبط كمية من البنزين 80 مقدارها  650  لتر داخل المحطة ، وتحرير المحضر رقم 10901 لسنة 2023 جنح ههيا ، و التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز بدائرة الادارة من تحرير المخالفات التالية :عدد 2  محضر إثبات حالة للتصرف في 20  شيكارة دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء ، باجمالي كمية مقدارها طن دقيق، وعدد 3  محضر إثبات حالة لانتاج خبز ناقص الوزن ،و محضر إثبات حالة لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

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