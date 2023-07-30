تكثيف جهود انتشال جثمان طالب بالثانوية العامة غرق في بورسعيد

يُكثف رجال الإنقاذ في بورسعيد، اليوم الأحد، جهودهم من أجل انتشال جثمان طالب بالثانوية العامة غرق أثناء السباحة مع أصدقائه بالقرب من شاطيء سياحي في حي المناخ.

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وأدلى زُملاء الضحية بشهاداتهم عن الواقعة، حيث أكدوا أن زميلهم الطالب زياد خضر الذي ينتظر نتيجة امتحاناته كان في رحلة استجمام خلال الصيف من أجل تخفيف تأثير ارتفاع درجة الحرارة.

الأمواج تعصف بأحلام شابٍ يافع

وأشار الشهود إلى أن الأمواج كانت شديدة في وقت الواقعة، وحينما هموا للخروج فشل صديقهم زياد في الإفلات بنفسه برفقتهم، وجرفته الأمواج للداخل من جديد.

وفي سياقٍ مُتصل، لقى طفل مصرعه غرقا بمياه بحر مويس نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول " أحمد م س " 12 سنة مقيم نطاق مركز ههيا، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الطفل بالسباحة غرق لعدم إجادته السباحة، تم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

وتكثف أجهزة الدولة المعنية جهودها لرفع الوعي لدى المواطنين تجاه خطورة السباحة في أماكن غير مُعدة سلفاً لهذا الغرض ولا يتوافر فيها مُنقذون مُدربون تكون مهمتهم هي التدخل حينما تقتضي الحاجة.