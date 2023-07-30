فاكهة لذيذة تحارب عواقب كورونا بعد التعافي.. طبيبة تنصح بأكلها

كشفت طبيبة علاج طبيعي عن فاكهة لذيذة المذاق وتتمتع بفوائد صحية عديدة، قد تساعد في علاج آثار عدوى فيروس كورونا المستجد بعد التعافي منه.

فوائد الكرز للمتعافين من كورونا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أوضحت الطبيبة أن المربيات والكومبوت والمعجنات وحتى المشروبات الكحولية المحلية الصنع من التوت الموسمي قد تكون مناسبة لمكافحة عواقب فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك حذرت من الإفراط في تناول الكرز.

فوائد الكرز للمتعافين من كورونا

وأشارت الطبيبة إلى أن الكرز الطازج هو الأكثر فائدة، بما يشمل المشروبات غير الكحولية المُصنعة من الكرز والمربيات، وحتى المعجنات مع حشوة الفيتامينات، وقد تكون المشروبات الكحولية المحلية الصنع من الكرز مفيدة أيضًا بشرط أن يكون تناولها معتدلا وبكميات محدودة.

ونوهت الطبيبة إلى أن الكرز يمنع تجلط الدم، بصفته عاقبة شائعة لعدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه أثناء تجلط الدم تتشكل جلطة دموية معينة قد ينفصل جزء منها، ويبدأ في الهجرة في جميع أنحاء الجسم، وهو أمر خطير للغاية، وقد يؤدي إلى تطور السكتة الدماغية، واحتشاء عضلة القلب، وكذلك الغرغرينا ونخر الأمعاء وحتى الموت.