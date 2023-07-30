تقديم الخدمة الطبية المجانية لـ 737 ألف مواطن

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة 100 يوم صحة بالمحافظة ، تحت شعار (معاك من أول يوم) بلغ 737 ألف و24 حالة .

وذلك بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشدًا ، المواطنين الإستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة ، بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين ، والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 58 ألف و836 حالة، بالإضافة ، إلى تطعيم 257 ألف و 717طفلاً وفحص 559 طفلًا ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

مشيرا ، إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالى 388 ألف و341 سيدة، بالإضافة ، إلى تقديم 23515 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.