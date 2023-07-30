العلاج الحر بالدقهلية يوصي بغلق 9 منشآت طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.



وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية ، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 121 منشأة ، تشمل 51 عيادة غير مرخصة و 10 مستشفيات وعيادات تخصصية، و 27 مركزاً طبياً و معملاً.

و أضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 24 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشأت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 9 شكاوى



وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.