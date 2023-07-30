دونجا: مباراة الشباب ستحدد صعود الزمالك للدور التالي بالبطولة العربية

أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مواجهة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" الفوز على الاتحاد المنستيري في المباراة السابقة منحنا دفعة معنوية قوية، والمباراة المقبلة مهمة جدا لأنها ستحدد صعود الزمالك للدور التالي".

وأضاف دونجا :" الزمالك فريق كبير وينافس على أي بطولة رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في الموسم الماضي، ونعد الجماهير أن نكون عند حسن ظنهم".

وتابع اللاعب قائلا :" نشكر الله علي الفوز في المباراة السابقة لأنه جعلنا في صدارة المجموعة، و مباراة الشباب قوية والفوز بها سيجعلنا نحافظ على الصدارة ".

وأضاف :" الزمالك يعلم أهمية البطولة العربية، وأنهينا الموسم بشكل غير جيد من حيث الترتيب ونسعى لأن نبدأ الموسم الجديد بالفوز ببطولة كبيرة مثل البطولة العربية".

وأكد دونجا أن وجود محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي مع الفريق دافع قوي لهم لأنهما من اللاعبين المهمين والمميزين بالرغم من عدم مشاركتهما مع الفريق، وعندما سجل سيد عبد الله "نيمار" في المباراة السابقة توجه للونش.

وتابع :" تحدثت مع محمد عبد الشافي وأكد أنه يعاني من مشكلة في الركبة ونحن نرغب في تواجده معنا سواء في الملعب أو في غرفة الملابس لما يمثله من دفعة معنوية كبيرة للفريق".

وقال دونجا :" قبل قدوم أوسوريو لم نكن أفضل حالا في الدوري وبعد تولي المدير الفني المسؤولية أصبحنا أفضل وصعدنا لنصف نهائي الكأس، ونشارك في البطولة العربية بدوافع كبيرة وهدفنا تحقيق اللقب".

وأضاف :" كل لاعبي الفريق في أفضل حال، وجميع اللاعين دوليين سواء المحليين أو المحترفين وحتى الشباب المتواجدين مع الفريق".

وتابع لاعب الوسط قائلا :" نحترم المنافس ودرسنا فريق الشباب جيدا ونتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء من أجل التأهل للدور التالي للبطولة والاستمرار في المنافسة".

أوسوريو سنلعب أمام الشباب بنفس القوة في مباراة المنستيري

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" سنواجه فريق كبير يمتلك عناصر شباب وخبرة مثل إيفر بانيجا، وستكون مباراة قوية وصعبة".

وأضاف أوسوريو :" فريق الشباب يعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وسنحاول السيطرة على الاستحواذ منهم وخلق فرص واستغلالها بشكل جيد للتسجيل وتحقيق الفوز".

وتابع المدير الفني قائلا:" سنحافظ علي نفس أفكارنا في اللعب، والبطولة العربية فرصة جيدة لمواجهة فرق سعودية مدعمة بالنجوم كي نثبت أننا فريق كبير ".

وأضاف أوسوريو قائلا :" فخورون جدا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، ونخوض البطولة خارج أرضنا ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا والكل شاعده في المباراة السابقة".

وتابع :" المدير الفني للشباب مدرب جيد جدا، ويعلم الأجواء في الكرة العربية وذلك سيعطي دافع لفريقه قبل المباراة".

وقال أوسوريو :" نادي الشباب دخل في مفاوضات مع المدرب الجديد منذ أسبوعين، والمدير الفني يعلم جيدا كل الأمور الخاصة بالفريق، واللاعبون يرغبون في إظهار أفضل ما لديهم أمام المدب الجديد".

وتابع :" الزمالك سينافس ويلعب بقوة منذ أول دقيقة في اللقاء، وفي أي مكان في العالم المدرب ليس النقطة الأهم بل اللاعبون هم العامل الأهم، وشاهدنا كل فرق العالم تدعم صفوفها مثلما يحدث في الدوري السعودي لأن اللاعب هو العامل الأهم في المنظومة".

وفيما يخص الثلاثي العائد من الإعارة يوسف أوباما وحمدي علاء وأحمد زكي قال:" الثلاثة لاعبين مميزون، ودور الجهاز الفني هو تجهيزهم بشكل قوي للمباريات المقبلة مثلما حدث مع نبيل عماد دونجا، والثلاثي سيكون جاهز بالترتيب كي يقدموا الأفضل عندما يشاركون".

وأضاف قائلا:" اللاعب المصري يمتلك ميزتين وهي القوة البدنية والسرعات ، والأمر الثاني الموهبة مثل أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد ايشو وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري".

وتابع:" الجميع لن يخشى المواجهات سواء مباراة الشباب أو النصر، والمباراة تكون 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".