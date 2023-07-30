طارق الجاني: خسرنا أمام منافس قوي مثل الزمالك والفوارق الفنية واضحة

تحدث طارق الجاني المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي عن خسارته الأخيرة أمام الزمالك في الجولة الأولي من البطولة العربية، وعن مواجهته المقبلة أمام النصر السعودي في الجولة الثانية.

وقال طارق الجاني في المؤتمر الصحفي:"تعرضنا لخسارة كبيرة أمام منافس قوي مثل الزمالك، لكن الفوارق الفنية كانت واضحة، دفعنا بـ8 لاعبين للمرة الأولى منذ فترة طويلة".

وتابع: "قمنا بالاستعداد بدرجة أكبر على المستوى الذهني قبل مواجهة النصر، بعد الخسارة من الزمالك، خضنا مران يوم السبت في أجواء رائعة ومميزة، وإن شاء الله سنقدم مستويات تشرف كرة القدم التونسية"

وأردف حديثه: "عانينا من إرهاق بدني وإصابات عضلية، وأجرينا 5 تبديلات اضطرارية أمام الزمالك، وكلها عوامل أسهمت في الخسارة بنتيجة كبيرة".

وأكمل: "جئنا من أجل الوصول إلى أبعد نقطة، مواجهة رونالدو وتاليسكا فرصة مميزة للاعبي الاتحاد المنستيري، للحصول على دافع كبير وتقديم أفضل المستويات"

وواصل طارق الجاني: "في كل مباراة نتعلم دروسا جديدة ونكتسب خبرات كبيرة، وبمرور الوقت سيتحسن مستوى الفريق، وسنظهر بشكل أفضل لم نفقد فرصة ولا أمل التأهل، الأمل دائما موجود وسنقاتل على بلوغ المرحلة المقبلة، نلعب في مجموعة صعبة للغاية مع الزمالك الذي يستمر في خوض المباريات حتى قبل انطلاقة البطولة بأيام قليلة، والنصر والشباب أيضا خاضا معسكرين خارجيين ولعبا العديد من المباريات الودية، عكس الاتحاد المنستيري الذي عانى بشكل كبير من عدم الجاهزية"

وأختتم حديثه: "توقيت البطولة لم يكن مناسبا لنا على الإطلاق، سنحاول على المستوى الفني والذهني أن نكون أفضل بداية من مواجهة النصر، وأعتقد أنه بمرور الوقت وبمزيد من الانسجام سيكون الفريق أكثر نضجا وتطورا".

كما تحدث ياسين الشيخ لاعب الاتحاد المنستيري وقال:"الاستعدادات اختلفت بعد الخسارة في المباراة الأولى، عانينا من غياب الانسجام بين اللاعبين، وتطورت الأمور بدرجة كبيرة مؤخرا وأصبحنا في حالة ذهنية أفضل".

"الزمالك لا يقل عن النصر، رغم أن الفريق يضم نجوما عالميين، وعلينا الاستفادة بشكل جيد من كل مباراة".