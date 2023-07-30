أعراض نوبات القولون العصبي من الضعيفة إلى القوية

متلازمة القولون العصبي، هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، إنه اضطراب هضمي شائع ولكنه غير مريح، يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من غازات مفرطة وآلام في البطن وتشنجات.

القولون العصبي هو نوع من اضطراب الجهاز الهضمي الوظيفي (GI)، هذه الحالات، التي تسمى أيضًا اضطرابات تفاعل الأمعاء والدماغ، لها علاقة بمشاكل في كيفية عمل الأمعاء والدماغ معًا.

تتسبب هذه المشاكل في أن تكون القناة الهضمية حساسة للغاية، كما أنها تغير طريقة انقباض عضلات الأمعاء، والنتيجة هي آلام في البطن وإسهال وإمساك.

الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة القولون العصبي (IBS) هي ألم البطن ، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بحركات الأمعاء، والتغيرات في حركات الأمعاء، وقد تكون هذه التغييرات عبارة عن إسهال أو إمساك أو كليهما، اعتمادًا على نوع القولون العصبي الذي تعاني منه، والأطباء ليسوا متأكدين من أسباب القولون العصبي.

أعراض نوبات القولون العصبي

-ألم في المعدة.

- الغازات.

-الإسهال.

-الإمساك.

-وجود مخاط في البراز.

-الغثيان.

-عسر الهضم.

- التشنجات المعوية.

لا يزال السبب الدقيق للقولون العصبي غير معروف، ولكن يوجد عوامل محددة قد تحرض النوبات، ويظن أن الأعراض تنتج عن التقلصات العضلية الخفيفة أو القوية في الأمعاء.