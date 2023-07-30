الدقهلية تتابع تنفيذ اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام مع مسئولي قطاعات توزيع ونقل الكهرباء ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات المختلفة علي مستوي المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري عموم عدد من الادارات المختصة بديوان عام المحافظة شملت ادارات المرافق والازمات والاعلانات والشئون المالية والادارية والتخطيط والمتابعة والتفتيش والمتابعة.

حيث تناول "مختار" خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها فورا لمتابعة اعمال ترشيد استهلاك الكهرباء علي مستوي المحافظة مؤكدا علي ضرورة اجراء ومتابعة تنفيذ التنسيقات اللازمة بين كافة المديريات والوحدات المحلية وقطاعي توزيع ونقل الكهرباء لتنفيذ اعمال الترشيد الكاملة بما لايؤثر علي المصالح الحيوية للمواطنين خاصة فيما يتعلق الخدمات الصحية وخدمات مياة الشرب والخدمات التموينية وغيرها من المطالب والخدمات اليومية للمواطنين.

ووجه "مختار" لضرورة تشكيل لجان تفتيش ومتابعة من خلال مديرية الصحة للمرور علي المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية للإطمئنان لتواجد مصادر طاقة كهربية بديلة من خلال المولدات الخاصة بتلك المستشفيات.

واكد "مختار" علي ضرورة التنفيذ الجيد لمنظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمبانى الحكومية وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين وكذا متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق الحكومية مشيرا لضرورة غلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية ومتابعة إجراءات التنفيذ من خلال لجان المرور والتفتيش والمتابعة.

كما أكد "مختار" علي ضرورة متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، كما وجه بغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، وعدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية في جميع المباني الحكومية واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة و داخل المشروعات وكذا متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة، المساجد الحكومية والأهلية، الكنائس على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة.

هذا وكان "نائب محافظ الدقهلية وسكرتير عام المحافظة" قد استعرضا خلال الاجتماع اليوم ملخص ما دار في اجتماع وزير التنمية المحلية امس بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها بشان ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة والدور المنوطة به اجهزة المحافظة التنفيذية كلا من قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء من خلال التنسيق الكامل مع قطاعي توزيع ونقل الكهرباء بالدقهلية.

هذا وقد اكد "محافظ الدقهلية"علي اهمية موافاة المحافظة بصورة دورية بما تم من جهود وإجراءات لكافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية فيما يخص التنفيذ لتوجيهات رئيس الوزراء في ترشيد استهلاك الكهرباء مدعومة بالصور.