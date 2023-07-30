سامح الصريطي ناعيًا نجل حسن يوسف.. شهيد

حرص الفنان سامح الصريطى على نعي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلًا: "الأخ الأكبر والفنان القدير حسن يوسف، أنت تعلم أكثر منى مكانة الشهداء عند ربهم، وهذه مكانة يرجوها كل إنسان، الهمك وعائلتك الكريمة جميل الصبر على الفراق وخالص تعازينا لك والأسرة رحم الله الابن عبدالله حسن يوسف واسكنه فسيح جناته".

استيقظ المصريون صباح اليوم الأحد، على خبر وفاء الفنان الشاب عبد الله نجل الفنان القدير حسن يوسف، بعد أن غرق وهو يسبح في البحر في ساعات متأخره في إحدى قرى الساحل الشمالي المعروفة.

وأثار سبب وفاة عبد الله نجل الفنان القدير حسن يوسف، الجدل وأسئلة ليس لها إجابات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه المقريين في الساحل، وغرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

عبد الله وعمر حسن يوسف مع صديق

وقال الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه إن نجل الفنان القدير حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، كما أكدوا أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات.

كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين ان الراحل ابن يوسف الشريف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

تفاصيل ملابسات الواقعة

وقال أصدقاء الفنان الراحل عبدالله حسن يوسف إنه قرر النزول إلى البحر ليلاً ثم اختفى تحت الماء و بعدها تم انتشال جثمانه وكان فاقداً للوعي تماما في فجر اليوم، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى العلمين الجديدة.

وتم إبلاغ الشرطة على الفور، التي حضرت للمستشفى بعد التأكد من وفاته، كما تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

عبد الله حسن يوسف

من هو الفنان عبدالله حسن يوسف



عبدالله حسن يوسف من مواليد 19 أغسطس 1980، وهو من عائلة فنية، فوالده هو الفنان الكبير حسن يوسف ووالدته الفنانة القديرة المغتزلة شمس البارودي.

تعلم عبد الله حسن حسني في مصر حتي مرحلة الثانوي ، ثم حصل من بيروت على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت،كما ودرس الطيران في أوكرانيا.

عبد الله هو الابن الأصغر للفنان الكبير حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، فقد أنجبا 4 أبناء هم ناريمان الكبرى، ثم الفنان عمر حسن يوسف الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، ومحمود ثم عبد الله الأخير.

شمس البارودي وحسن يوسف

أبرز الأعمال السينمائية لـ عبد الله حسن يوسف

شارك عبد الله حسن يوسف في بداية أعماله بفيلم "شارع 18" والذي حقق نجاحا كبيرا، وإثارة إعجاب الجمهور، ثم ظهر بعد ذلك في فيلم كلمة سر، وفيلم دنيا جديدة، وأيضا فيلم قاطع شحن، وغيرها من الأعمال السينمائية.

أبرز الأعمال الدرامية لـ عبدالله حسن يوسف

ومن أبرز الأعمال الدرامية الذي شارك فيها نجل الفنان حسن يوسف، مسلسل حجم عائلي مع الفنان يحيي الفخراني ، مسلسل المماليك، مسلسل الضاهر، مسلسل الأسطورة، مسلسل كلبش، مسلسل دنيا جديدة، مسلسل كلمة سر، مسلسل جراب حواء".