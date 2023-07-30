انفينكس تفتتح مصنعًا جديدا لانتاج الهواتف الذكية بالعبور

دشنت شركة انفينكس مصر خط انتاج جديد للهواتف الذكية في مصر بأحد المصانع بمدينة العبور لإنتاج موديلات جديدة من هواتفها الذكية في السوق المصري وهو الهاتف المتميز Infinix smart 7 الجديد كلياً والذي ينتج عبر خطوط انتاج الشركة في مصر تحت شعار "صنع في مصر".

وقالت شركة انفينكس في بيان لها اليوم أن الخط الجديد يعد توسع لاستثماراتها فى مصر مع استمرار خطوط الانتاج القديمة في المنطقة التكنولوجية في اسيوط في العمل كما هي لإنتاج موديلاتInfinix بشكل منتظم للسوق المصري، وقد قدمت بالفعل انتاج متميز من سلسلة SMART وHOT والتي تعد أكثر شعبية بين الأجيال الشابة في مصر وتم طرحها في السوق المصري ولاقت نجاح كبير وهو ما يعد انجاذ جديد تحققه الصناعة المصرية.

وكشفت شركة انفينكس، عن أن خط الإنتاج الجديد يعد من أحدث خطوط إنتاج الهواتف الذكية من حيث تكنولوجيا الصناعة والدقة، هذا بجانب أنه تم تزويد المصنع بمعمل لاختبار جودة الهواتف المنتجة في المصنع الجديد ، حيث يخضع الهاتف لعدد كبير من الاختبارات التي تقيس جودة كل جزء من أجزاء الهاتف سواء الشاشة أو البطارية أو السوفت وير الخاص به.

وأوضحت شركة Infinix أن المصنع الجديد وفر عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث أن كافة العمالة في المصنع من الشباب المصري ، الذين تم تدريبهم من خلال متخصصين في صناعة الهواتف الذكية ، مؤكدة أن العمالة المصرية أثبتت كفاءة كبيرة في مجال تصنيع الإلكترونيات.

وأكدت شركة انفينكس على استمرارها في تصنيع هواتفها الذكية تحت شعار "صنع في مصر"، من أجل المساهمة في توطين تلك الصناعة، موضحة أن السوق المصري سوق محوري في ألشرق الأوسط وافريقيا، وأن الشركة تولي اهتمام كبير بعملية التصنيع في مصر ، أملة في المزيد من الدعم المقدم من الحكومة المصرية في صورة حوافز استثمارية تشجع الشركات على توسيع الانتاج من أجل التصدير للأسواق المجاورة خصوصا في ظل القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .



ويذكر أن شركة انفينكس قد قامت بتجميع 3 هواتف خلال العام الجاري على خطوط انتاجها في مصر وهي : Infinix smart 7 و HOT 12i و HOT 20i والتي حملت جميعها شعار "صنع في مصر" ، وقد لاقت الهواتف إقبال كبير عليها خاصة من فئة الشباب حيث تلبي طموحه للتكنولوجيا الحديثة بسعر منافس وهو ما شجع الشركة على توسعة خطوط انتاجها في مصر من خلال مصنع العبور الجديد.

واعلنت شركة انفينكس العلامة التجارية الناشئة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، عن أطلاق هاتفها الجديد Infinix smart 7 في السوق المصري تحت شعار "صنع في مصر".



ويعد هاتف Infinix smart 7 الهاتف الثالث الذي تقوم انفينكس بتصنيعه عبر خطوط انتاجها في مصر منذ بداية العام الجاري لينضم الى سلسلة من الهواتف المميزة التي قامت الشركة بتصنيعها في مصر منذ بداية العام.



ويعد هاتف انفينكس سمارت 7 هو الجيل الجديد من Infinix Smart 6 الذي حقق نجاح وشهره كبيرة في السوق المصري ويقدم الهاتف الجديد مواصفات تلبي متطلبات المُستهلك وخصوصافئة الشباب، وبسعر تنافسي.

يأتي هاتف إنفينيكس Smart 7 بتصميم عصري ثلاثي الأبعاد يتميز بالمتانة حيث تم إجراء أكثر من 200 اختبار على الهاتف للتأكد من متانته وملائمته لكافة الظروف .

وقد تم تزويد هاتف smart 7 بشاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة فائقة الوضوح بدقة ووضح 1612 × 720 بيكسل، مع معدل كثافة بيكسلات 267 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة في المتر المربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.6%.

ويتمتع الهاتف بأداء سلس حيث يتوافر بذاكرة 64 جيجابايت تصل إلى 2 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 7 جيجابايت لأول مرة في تلك الفئة ، وكاميرا خلفية فائقة الوضوح تعمل بخواصالذكاء الإصطناعي بدقة 13 ميجابكسل.

كما يأتى الهاتف ببطارية عملاقة سعة 5000 ملي امبير تتحمل العامل الشاق طوال اليوم ، وتشغيل الفيديوهات والأفلام وممارسة الألعاب لأطول فترة ممكنة، كما يتوافر في الهاتف خواص أمان متعددة سواء بصمة الإصبع أو الوجه وهو ما يوفر مستويات أمان عالية.