بوتين يُعلن انضمام 30 سفينة جديدة إلى أسطول روسيا البحري

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن موسكو تلقت هذا العام 30 سفينة جديدة لتنضم إلى الأسطول.

وأدلى بوتين بتلك التصريحات خلال كلمته أثناء حضوره الاستعراض البحري احتفالًا بيوم البحرية الروسية السنوي في مدينة سان بطرسبورج برفقة عدد من القادة الأفارقة.

ونقلت وسائل إعلام روسية مشاهد لعرض قطع حربية على نهر نيفا في الاحتفال، تنوعت بين مدمرات وغواصات وغيرهما.

وصعد بوتين على متن قطعة حربية رافقه عدد من القادة العسكريين وحيّا عناصر البحرية المشاركين في الاحتفال.

وقال بوتين:" إن أسطول روسيا البحري كان ولا يزال حاميا لا يقهر لحدود بلادنا".

وأضاف أنه في العام الحالي وصل عمر الأسطول الروسي إلى 320 عاما.

وقال إن 30 سفينة جديدة دخلت إلى الخدمة في الأسطول الروسي.

ولفت رئيس روسيا إلى السفينة "ميركوري"، التي دخلت الخدمة في مايو الماضي، تيمناً باسم بحار روسي قاتل في القرن التاسع عشر، ومهمتها اكتشاف وتدمير الغواصات.

وكان بوتين استعرض خط السفن الحربية في مياه الخليج الفنلندي ونهر نيفا، وفي منطقة كرونشتاد، وهنأ أفراد طواقمهم بيوم البحرية.

وتضمن العرض كما جرت العادة، جزءا بحريا وآخر بريا، وشارك فيه هذا العام 45 سفينة وزورقا وغواصة إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف عسكري.

واختتم العرض بمسيرة احتفالية لأطقم الاستعراض من العسكريين وطلاب المدارس العسكرية.

رسائل إلى خصوم روسيا

وتم الاحتفال وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور حشد من المواطنين الروس الذين اصطفوا على ضفتي نهر نيفا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقدر الكرملين عدد القطع الحربية المشاركة في العرض بنحو 40- 45 قطعة، وشاركت قطع بحرية من أساطيل "أسطول البحر الأسود، بحر البلطيق، المحيط الهادئ، أسطول الشمال، رسالة إلى الخصوم".

ويبعث هذا العرض برسائل إلى خصوم روسيا مفادها أنها تعتمد على قدراتها العسكرية التي تطوّرها باستمرار، فهناك قطع بحرية مجهزة بصواريخ روسية فرط صوتية، منها ما يستخدم في الحرب الأوكرانية مثل صواريخ "كاليبر".

ويحاول الروس إظهار قوة الأسطول الروسي في ظل الأجواء المتوترة والصراع المتصاعد مع الغرب.

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