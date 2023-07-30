طرح تذاكر حفل كارول سماحة وبهاء سلطان في مهرجان العلمين

يشارك كل من الفنانة كارول سماحة والفنان بهاء سلطان، في فعاليات مهرجان العلمين 2023 الغنائية، والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي والعالمي، وأصبحت التذاكر متاحة الآن أمام الجمهور.

موعد حفل كارول سماحة وبهاء سلطان في مهرجان العلمين 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ10 من أغسطس المقبل، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

مهرجان العلمين 2023

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

ومن المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات



ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها



تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين



تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، ويبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.

اعتادت النجمة اللبنانية كارول سماحة على مواكبة الموضة واختيار ما يبرز سحر قوامها ويجعلها تبدو مثل ملكات الجمال.

وتألقت كارول سماحة من جديد بإطلالة ساحرة تشبه ملكات الجمال اثناء حضورها أحد الأعراس لتصبح أناقتها وأنوثتها حديث رواد السوشيال ميديا، إذ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا ينتمي لصيحة الكب، اتسم بشق مثير من الأمام وكشف عن إحدى ساقيها، صمم الفستان من قماش ناعم باللون اللبني الفاتح، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، كانت للبساطة النصيب الأكبر في تسريحة خصلات شعرها البني الناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

كارول سماحة:

كارول سماحة (25 يوليو 1972 -) هى مطربة وممثلة لبنانية حاصلة على الجنسية المصرية، غنت كليبات ناجحة عدة وشاركت في مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007.

حياتها:

حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999، بدأت حياتها العملية كممثلة في المسرح كان تعرفها على منصور رحباني نقطة تحول في حياتها، إذ تحولت من الدراما إلى المسرح الغنائي كان أول ألبوم لها باسم «حلم» عام 2003 وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي، كما فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم حدودي السما، إذ نفت «ألينور لاستنيم» كل ما يتعلق بالأخيرة من ألحان الألبوم وعن مساندة عالم الغناء العربي، أعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية في مطلع عام 2019.

البدايات:

كانت بداية كارول سماحة في مجال الفن مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح بعام 1999 لفتت انتباه أكبر الموسقيين في لبنان، بدأت في عام 2003 بـ ""أغنية الطفولة"" وغنت بها.

اعتبرت كارول سماحة التي أنشأت ألبومات متعددة مثل حلم أغنية الطفولة، أضواء الشهرة، أنا حرة، حدودي السما، واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية آخر أيام سقراط وفي سينما بحر النجوم وفي التلفزيون حواء عبر التاريخ والشحرورة عن صباح، أغنية التي اشتهرت بدفاعها عن الطفل العربي أغنية الطفولة ولفتت انتباه الجميع في صباح الألف الثالث مع نفس الموسيقار وكاتب أغاني الكبير منصور الرحباني اشتهرت بهذه الأغنية عن الإخوة المسلمين والمسيحيين وفي نفس العام بعد أعمالها مع منصور الرحباني في ألبوم "حلم" اشتهرت كارول أكثر في ألبومه "أضواء الشهرة" وآخره أشهر ألبوماته الفنية “حدودي السما”.

وفي 2013: شاركت في برنامج ذا إكس فاكتور آرابيا في موسمه الثالث بجانب إليسا وحسين الجسمي ووائل كفوري.

حياتها الشخصية:

تزوجت مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص رئيس مجلس إدارة قنوات «النهار» وصاحب جريدة اليوم السابع وليد مصطفى، وارتدت فستان زفاف من تصميم زهير مراد، ولهما ابنة اسمها تالا.