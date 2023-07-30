إزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية بمراكز الشرقية

وتطبيق القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة غرفه بالدبش على مساحه 30 متر وسور على مساحة 2 قيراط.

كما تم تنفيذ ازالة لغرفتين بالدبش علي مساحة ٥٠متر بالشيخ جبيل التابعة للوحدة المحلية بالإسدية، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذ مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالقصاصين إزالة سور مخالف بطول 10متر بقصاصين الأزهار، وكذلك إزالة سلم مخالف بقرية الشوافين، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الإبراهيمية تم إزالة سور علي مساحه ٢٠٠ متر داخل الحيز العمراني بقريه الطراديه بالوحده المحليه بكفور نجم، و إزالة تعدي على الشارع بالطوب والأتربه وتطبيق القانون على المخالفين.

وقد أزال مركز الزقازيق شده خشبية للاعمدة خارج الحيز دور ثاني علوي بقرية شرويده بنطاق الوحده المحلية بالزنكلون، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسوادة بإزالة حالتين عبارة عن إزالة سور في المهد بطول 20 متر باسم المواطن ( ا. ن ) بناحية أم ناموس، وسور بطول 60 متر طولي بناحية الدراوشة باسم المواطن ( ز ع ) وتمت إزالة المخالفة كلية في المهد على نفقة المخالف.

وفي الوحدة المحلية بالصوالح تم فك شدة خشبية لدور ثالث علوى على مساحة ١٠٠ متر بقرية اللاخميين باسم ( ا. ع. م ) وبالوحدة المحلية بقنتير تم فك شده خشبية داخل مبنى لعمل صندرة بناحية قنتير.

وبالوحدة المحلية بالصالحية القديمة تم فك شدة خشبية لدور أول علوي على مساحه 120 متر تقريبا باسم المواطن ( ع. ع. س ) بناحية عزبة عرب قريقر التابعة للوحدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.