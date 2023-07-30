زراعة قوص تقدم المساعدات والخدمات الاستشارية لصغار المزارعين

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بان الادارة الزراعية بالمدينة قدمت مجموعة المساعدات والخدمات والاستشارات الفنية للصغار المزارعين خلال الشهر يوليو الجاري.

واوضح رئيس المركز أن قسم الإرشاد بالادارة الزراعية يقوم بمتابعة دورية للحقول الارشادية لمحصول الذرة الشامية ويقدم التوصيات الفنية لاصحابها، كما يقوم بتدبير احتياجات المواطنين وصغار المزارعين من المخصبات بهدف رفع إنتاجية الارض المنزرعة بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة علي حدٍ سواء، كما عقد القسم مجموعة من الندوات التثقفية قدم فيها التوصيات الفنية الواجب اتباعها مع المحاصيل الصيفية، وطرق استخدام الري الحديث.

فيما قام قسم مكافحة الآفات بفحص وتمشيط زراعات القصب ضد مرض التفحم السوطى والثاقبات، ومسح مساحات الاراضي المنزرعة بالذرة الشامية ضد دودة الحشد الخريفية وتم علاج مساحة 650 فدان، ومعالجة عدد ( 165) نخلة مصابة بسوسة النخيل بالمبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة.

وفي ذات السياق، جدد قسم الإنتاج الحيواني عدد ( 57 ) رخصة مزاولة نشاط بيع قشور وعلافة، وبمشاركة الادارة البيطرية يقوم القسم بحصر اعداد مزارع الدواجن لتكوين قاعدة بيانات حول هذا النشاط، هذا فيما تلقي قسم المحاصيل السكرية طلبات المزارعين لتنفيذ مشروع تنمية انتاج القصب للموسم الربيعى 2023، حيث تم تنفيذ مشروع ( حرث تحت التربة وتسوية ) علي مساحة 350 فدان.

فضلا عن قيامه بمتابعة المساحات الخاصة بمشروع تطوير زراعة محصول القصب باستخدام تقنية الشتل فى الموسم الخريفى 2022 م .