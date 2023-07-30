تجهيز المجمعات الخدمية بقرى ديرمواس فى المنيا

تمهيدا لتشغيلها..

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، جهودها في الإنتهاء من أعمال تجهيز مجمعات الخدمات بقرى المركز ، لــ 5 مجمعات خدمية بواقع مجمع خدمي بكل مجلس قروى.

وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري ، وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى ذات السياق، تابع عامر طه رئيس مركز ديرمواس، أعمال توريد الأثاث للمجمعات الخمسة وتوزيعها وفرشها لتكون علي أعلي مستوى من الجاهزية.

مؤكداً، أنه تم توصيل كافة المرافق لهذه المجمعات ، تمهيداً للتشغيل ودخولها الخدمة قريباً ، لتقديم خدماتها للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، من أجل تحقيق خطة الدولة للتنمية والتوجه نحو التحول الرقمي، إلى جانب الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها لتحقيق مزيد من الشفافية .

جديرا بالذكر ، أن تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا ، والذي يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي كان نصيب المحافظة منه في المرحلة الأولى تطوير (5) مراكز تشمل (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) .

بإجمالي (32) وحدة محلية قروية ، وتضم (192) قرية ، و (757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد، أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3295 مشروع في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار شمال المنيا ، ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية.