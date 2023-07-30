ليفربول يضرب ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول بثلاثية نظيفة علي نظيره ليستر سيتي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما وديًا، ضمن معسكر الفريقين في سنغافورة.

وأفتتح الريدز التسجيل في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق داروين نونيز، قبل أن يضيف بوبي كلارك الهدف الثاني في الدقيقة 35 من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة 38 عزز دييجو جوتا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث من صناعة صلاح أيضًا، ليمنح ليفربول أفضلية في الشوط الأول.

محمد صلاح يصنع ثاني أهداف ليفربول في شباك ليستر سيتي

هدف جوتا الثالث لـ ليفربول في ليستر سيتي اسيست محمد صلاح

وبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، بوبي كلارك، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، داروين نونيز.

يُذكر أن فريق ليفربول خاض مباراتين وديتين قبل مواجهة ليستر سيتي، حقق الفوز في الأولى أمام كارلشروهر بنتيجة (4-2)، وتعادل في الثانية أمام جرويتر فورت بنتيجة (4-4).