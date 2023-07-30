إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

تعرض 3 أشخاص للإصابة من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى في إتجاة شرق النيل، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

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حوادث الطرق تواصل حصد الأرواح

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بحادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى بالقرب من مركز أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف بتنقل كلا من : عصام فوزي عبد الفتاح 42 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد فوزي عبد الفتاح رياض 33 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالساق الأيمن، كريم احمد فوزي 10 أعوام، طالب، بجروح وسحجات متفرقه إلى مستشفى الواسطى المركزى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات المرورية التي تؤثر على الحركة المرورية.

ويشن رجال الإدارة حملات يومية للتأكد من سلاسة حركة المركبات ولضبط المُخالفين وللتأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من التزام قائدي المركبات بقانون وآداب المرور.