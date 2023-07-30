تحرير 21 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية بالمنيا

واصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، شن الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية بدائرة المركز والقرى التابعة لها، على مدار اليوم، وذلك لإحكام الرقابة على أصحاب المخابز البلدية.

من حيث إنتاج خبز مطابق للمواصفات الفنية من حيث الجودة والوزن، وكذلك فرض رقابة لصيقة على المحلات التجارية من حيث عرض المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي والبيع بالتسعيرة المقررة، والذبح داخل المجازر الحكومية للحوم البلدية.

إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية ، والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملات التموينية المكبرة، والتي تقودها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين المركز برئاسة عبدالحكيم محمد، أسفرت عن تحرير ٢١ محضرًا تموينيًا، في حملات تفتيشية ورقابية على المخابز والأسواق.

بواقع تحرير ١٢ محضرًا لأصحاب المخابز المخالفة، و٩ محاضر لعرض سلع دون فواتير، وذبح لحوم بلدية خارج المجازر الحكومية، وعدم وجود شهادة صحية، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الالتزام بالمواصفات.