إصابة 8 أشخاص في حادثي سير بالعاشر من رمضان

تعرض 8 أشخاص للإصابة بإصابات مُتنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأأحد، إثر تعرضهم لحادثى تصادم نطاق مدينة العاشر من رمضان.

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وكان الحادث الأول قد وقع إثر انقلاب سيارة ملاكى أمام مزلقان بدر خلف المركز الطبى العالمى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بجروح وسحجات وإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

فيما أسفر الحادث الثاني عن إصابة 4 أشخاص أخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل مع ملاكى، ناحية كوبرى سيراميكا اتجاه الاسماعيلية،وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حوادث الطرق تواصل حصد الأرواح

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 3 أشخاص للإصابة إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الصحراوى فى الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وعلى جانب آخر، أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات المرورية التي تؤثر على الحركة المرورية.

ويشن رجال الإدارة حملات يومية للتأكد من سلاسة حركة المركبات ولضبط المُخالفين وللتأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من التزام قائدي المركبات بقانون وآداب المرور.