كونجرس الاتحاد الدولي للقوس والسهم يكرم علاء جبر

اختتمت جلسات كونجرس الاتحاد الدولي للقوس والسهم التي أقيمت على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري على هامش بطولة العالم التي ستقام بمدينة برلين بألمانيا في الفترة من 31 يوليو الجاري وحتى السابع من أغسطس المقبل.

وشهد كونجرس الاتحاد الدولي حضور كل من الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالإضافة إلى خالد محرز أمين صندوق الاتحاد المصري للقوس والسهم ممثا لمصر.

وفي نفس الوقت تواجد الدكتور أحمد قورة أمين عام الاتحاد الافريقى للقوس و السهم.

وتم تكريم الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصري من قبل رئيس الاتحاد الدولي عن فترة تواجده في السنوات الماضية بعضوية المكتب التنفيذي.