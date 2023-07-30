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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصر تشارك في كأس العالم للسيدات للجولف كروكيه بإنجلترا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكية و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن المنتخب المصري للكروكيه للسيدات سوف يشارك في كأس العالم للسيدات في الجولف كروكية الذي يقام على ملاعب نادي ساسكس كاونتي كلوب بمدينة برايتون بانجلترا في الفترة من 7 إلى 14 أغسطس المقبل.

وأضاف أن منتخب السيدات سينتهي من تدريباته المكثفة هذا الأسبوع استعدادا لخوض مباريات كاس العالم للسيدات في الجولف كروكية الذي يشارك في منافساتها 56 لاعبة من 17 دولة وهي : مصر، انجلترا، نيوزيلاندا، استراليا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، إيرلندا، اسكتلندا، السويد، فنلندا، المنيا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.

وقال د. رسلان إنه يتوقع أن تكون بطولة هذا العام غاية في القوة والإثارة خاصة وأنه يشارك فيها عدد كبير من اللاعبات وعلى رأسهم البعثة المصرية الأكبر ضمن المنافسات بواقع 13 لاعبة، متمنيا لهم التوفيق  في البطولة التي تشهد منافسات قوية بين الدول المشاركة والعودة بكأس العالم للحفاظ على اللقب الذي تم حصده في النسخة الماضية.

ويمثل قائمة المنتخب المصري للسيدات، اللاعبات الأربعة الأوائل على التصنيف المحلي و هم سهي مصطفي بطلة العالم الحالية، أماني حسن، بولين صليب، عبير مصطفى بالإضافة إلى 9 لاعبات مصريات سيشاركن في البطولة على حسابهم الخاص وهن منال خضير صاحبة المركز الثاني على العالم، مرام نبيل، نهي ممدوح، سارة هاني، بيريهان عوي، ميرفت شاذلي، مها الدرديري، غادة كرم، تفيدة الخضري.

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