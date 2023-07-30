الشباب والرياضة تنظم سباق رياضى بمدينة العلمين الجديدة

نظمت وزاره الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للفعاليات والأحداث الرياضة ، بالتعاون مع فريق سبورت ايفنت سباق جري في إحدى المنتجعات السياحية بمدينة العلمين الجديدة اليوم السبت بمشاركة ١٠٠٠ متسابق من مختلف الأعمار السنية.

واقيم السباق لمسافات ١٠ كم و ٥ كم ، وشهد منافسات كبيرة بين جميع المشاركين، وذلك بحضور أحمد رفيق ومعتز السبع ممثلي الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية .

وحصل الفائزون بالمراكز الثلاتة الأولي علي جوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بالإضافة إلي جوائز تذكارية .

جاء السباق ضمن الفعاليات الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فى مختلف المدن السياحية بمشاركة النشء والشباب والجنسيات الأجنبية المختلفة من السياح والجاليات بغرض التشجيع على ممارسة الرياضة والترويج للمدن والمشروعات الجديدة والمعالم السياحية بمصر.

ومن المقرر أن تنفذ وزارة الشباب والرياضة مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية بمدينة العلمين الجديدة خلال صيف العام الجارى ، فضلا عن الفعاليات الرياضية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية على مدار العام من أجل ترويج وتنشيط للسياحة الرياضية في مصر ، بالإضافة إلي التشجيع علي الممارسة الرياضية.