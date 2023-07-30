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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

برئاسة محمود عباس..

انطلاق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر اليوم

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ينطلق، ظهر اليوم الأحد، في مدينة العلمين الجديدة، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بدعوة من الرئيس محمود عباس.

 

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فلسطين تُحذر من إرهاب ميليشيات المستوطنين واتساع اعتداءاتهم

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الرئيس محمود عباس يصل العلمين في زيارة رسمية إلى مصر

ويترأس عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي يبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.

وكان الرئيس قد وصل، مساء أمس، إلى مدينة العلمين في مصر بزيارة رسمية، ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الإثنين نظيره عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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