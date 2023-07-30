تجديد حبس نقاش أنهى حياة زميله

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، بتجديد حبس نقاش 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما وصفعه على وجهه.

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وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على نقاش بتهمة قتل زميله بعيار نارى بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.

وكانت الواقعة قد بدأت بتلقى قسم المرج اخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده.

خلاف عابر يتحول لشجار دامي

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالإيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.

وفي وقتٍ سابق، كانت النيابة العامة بالحسينية قد أمرت حبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر في طريق أولاد صقر - صان الحجر بمحافظة الشرقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن المتهم قد استدرج المجني عليه وقتله ذبحًا لأجل سرقة دراجته للنارية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة الشاب هانى صالح النمر، 20 سنة، مقيم بجزيرة الشافعي بمركز أولاد صقر، مذبوحًا في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث وتحديد هوية المتهم وضبطه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى ع، 23 سنة، وأن المتهم قد استدرج المجني عليه وأنهى حياتها لأجل سرقة دراجته، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، فيما وضعت الأجهزة الأمنية خدمات أمنية بجوار منزلي المتهم والمجني عليه لملاحظة الحالة.