شاب يبدع في نحت تمثال البابا شنودة بذكرى ميلاده (فيديو)

أبدع الشاب ميشيل حنا، في نحت تمثال البابا شنودة، في ذكرى ميلاده الـ100، تعبيرا عن حبه وتقديره للرمز الديني، الذي ولد في 3 أغسطس 2023.

وعشق ميشيل حنا، فن الرسم منذ صغره وكانت حصة التربية الفنية من الحصص المحببة إلى قلبه وكان ينتظرها بشغف وحب ليتعلم كل ما هو جديد يساعده على تنمية موهبته حتى أصبح الآن ميشيل حنا زكريا الحاصل على مؤهل متوسط ويبلغ من العمر 28 عاما حديث الكثيرين بعد أن أبدع في تنفيذ تمثال للبابا شنودة.

ورغم أنه لم يلتحق بكلية الفنون الجميلة إلا أن العزيمة والموهبة كانتا الدافع للتعلم والتفوق في النحت والمداومة على تطوير نفسه كما عرض تفاصيل الملامح البشرية وعبر عن حالاتها النفسية لينحت العديد من التماثيل المميزة التي لاقت استحسان الجميع.

تكونت الموهبة بشكل أكبر عنده في المرحلة الإعدادية حيث كان يجيد الرسم بالزيت وعمل اللوحات، ولكن عندما تعرف على مجموعة من النحاتين في بلده بلوي ورأى الأعمال النحتية أصبح لديه حافز كي يتعلم النحت فتوجه إلى منطقة مصر القديمة للتعمق في فن النحت ومعغرفة أدق تفاصيله واختلط مع نحاتين جعلوه أكثر حبا لهذه الموهبة.

البابا شنودة شخصية مؤثرة

وقال ميشيل حنا خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "البابا شنودة شخصية مؤثرة لذلك قمنت بنحت تمثال له، وستحل ذكراه المئوية في شهر أغسطس، وبالتالي فأنا أحببت التعبير عن تقديري له بهذه الطريقة، وهذا التمثال استغرق مني 14 يوما، ولم يساعدني أحد فيه".

وأضاف: "أهم شيء هو أن يضع الإنسان في ذهنه أنه لا يوجد عائق أمامه، فلا شيء يمكنه أن يحول دونه وتحقيق النجاح، فلم ألتحق بكلية، لكنني تحديت هذا الأمر وأثبت وجودي، وعرفت الكثير من المعلومات من فنانين مصريين وغير مصريين".

ذكرى الاحتفال بميلاد البابا شنودة

يُحتفل بعيد ميلاد البابا شنودة الثالث في 3 أغسطس من كل عام. يُقام في هذا اليوم العديد من الاحتفالات الدينية والشعبية في مصر والعالم العربي. كما يُصدر العديد من الكتب والدراسات عن حياته ودوره في خدمة الدين والمجتمع.