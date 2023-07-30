وفاة 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين في حادث تصادم بمطروح

توفى 3 أشخاص وأصيب 37 آخرين بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل بالطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية أمام قرية جلالة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثامين إلي المشرحة، والمصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن مطروح إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث حيث أكدت المعاينة تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل، بالطريق الدولي الساحلي أمام قرية جلالة.

أسفرت الواقعة عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 37 آخرين بكسور وكدمات متفرقة.

تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفتي الضبعة ورأس الحكمة

وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.