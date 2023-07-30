الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين في حادث تصادم بمطروح

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

توفى 3 أشخاص وأصيب 37 آخرين بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل بالطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية أمام قرية جلالة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثامين إلي المشرحة، والمصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن مطروح إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث حيث أكدت المعاينة تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل، بالطريق الدولي الساحلي أمام قرية جلالة. 

أسفرت الواقعة عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 37 آخرين بكسور وكدمات متفرقة.

تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفتي الضبعة ورأس الحكمة 

وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

21 ألف حالة تعد.. انتهاء المرحلة الأخيرة من حملات إزالة التعديات

الزراعة تتابع محصول القطن بالمنوفية والبرامج البحثية بمحطة الجميزة

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في أرض اللواء

الإسكان: طرح أعمال صيانة سكن موظفي العاصمة الإدارية ببدر

وزير الصحة: الزيادة السكانية في مصر هى قضية شعب ووطن ومصير
الجريدة الورقية