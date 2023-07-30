خبير: مصر يمكنها الربح 125 مليار دولار سنويًا من القمامة (فيديو)

قال الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والإدارة المحلية، إن حجم الإهدار في القمامة والمخلفات الصلبة يصل لـ 40 مليون طن يوميًا، موضحًا أن معظم دول العالم تتبع سياسة استغلال المخلفات الصلبة وتدويرها كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي وزيادة الاقتصاد قومي.

وأضاف حسان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية “ten”، اليوم الأحد، أن عمليات التدوير لها العديد من المكاسب والمزايا على الجانبين البيئي والتنموي، متابعًا أن للمواطن دورًا مهمًا ورئيسيًا في فصل القمامة من المنبع باتباع طريقة فرز وتقسيم القمامة وفقًا لأنواعها لتسهيل عملية إعادة التدوير فيما بعد.

وأوضح أن 70% من النفايات البلاستيكية تهدر بالإلقاء في مياه المصارف والمياه الجارية مثل البحار والأنهار مضيفًا: “نحتاج لتبني مشروع قومي بمشاركة المجتمع المدني لوضع رؤية استراتيجية واضحة لإعادة التدوير ومصر من الدول المؤهلة لتنفيذ الاستراتيجية لما لها من تأثير اقتصادي مباشر وقادرة على ضخ ما يقرب من 125 مليار دولار سنويا”.

ما هي عملية تدوير القمامة

إعادة التدوير هي عملية تحويل القمامة إلى مواد جديدة يمكن استخدامها مرة أخرى. وهي جزء من إدارة النفايات التي تسعى إلى تقليل كمية النفايات التي يتم إرسالها إلى مدافن النفايات.

يمكن للجميع المساهمة في إعادة التدوير من خلال فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير ووضعها في الحاويات المخصصة لها. يمكن أيضًا شراء المنتجات التي تم تصنيعها من مواد معاد تدويرها.

يمكن إعادة تدوير مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن والنفايات العضوية. تختلف العملية الدقيقة لإعادة التدوير حسب نوع المادة التي يتم إعادة تدويرها، ولكن الخطوات العامة هي كما يلي:

جمع النفايات: يتم جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من المنازل والمصانع والمكاتب وأماكن أخرى.

الفرز: يتم فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير حسب نوعها.

التنظيف: يتم تنظيف النفايات القابلة لإعادة التدوير لإزالة أي مواد غير مرغوب فيها.

المعالجة: يتم معالجة النفايات القابلة لإعادة التدوير لتحويلها إلى مواد جديدة.

التصنيع: يتم استخدام المواد الجديدة لصنع منتجات جديدة.

فوائد تدوير القمامة

تقليل كمية النفايات التي يتم إرسالها إلى مدافن النفايات.

توفير الطاقة.

تقليل التلوث.

خلق فرص عمل.

حماية البيئة.