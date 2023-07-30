متنزهات جدة

تنشتر منتزهات جدة في كافة شوارع المدينة، وتلاقي هذه المنتزهات اعجاب الكثير من العملاء وإقبالهم عليها بشكل كبير، وتستقبل مدينة جدة العديد من السياح على مدار العام باعتبارها مدينة ساحلية وسياحية هامة، كما أنها تتناسب في مقوماتها مع تلبية رغبات السياح ومساعدتهم على الحصول على نزهات لا تعوض.

منتزهات جدة

ويوجد في جدة الكثير من الأماكن الترفيهية والسياحية التي يمكن ضمها إلى قائمة أفضل منتزهات جدة لعام 2023، حيث يوجد الكثير من الأماكن التي تعتبر عامل جذب أساسي للسياح وللسكان المحليين عند الحاجة إلى الترفيه عن أنفسهم، في هذا المقال يتم التعرف على بعض أهم هذه الأماكن ومعلومات عنها.

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حديقة الكورنيش الأوسط

من أكبر منتزهات جدة تضع غطاء نباتي ضخم وتطلع على نافورة جدة الشهيرة، كما أنها تحتوي على العديد من الأماكن التي يمكن اعتبارها خلفية ممتازة للصور، بالإضافة إلى كونها تحتوي على عدد من الألعاب الخاصة بالأطفال والتي يتم تقديمها بشكل مجاني.

عنوان المكان: منطقة الحمراء مدينة جدة السعودية.

مواعيد العمل: تفتح الحديقة أبوابها لاستقبال الزوار طوال أيام بالأسبوع على مدار 24 ساعة.

رقم التواصل: 00966556436721.

حديقة التحلية

من منتزهات جدة العامة التي تضم العديد من الأنشطة الترفيهية المختلفة مثل ألعاب الأطفال وبعض ألعاب الكبار بالإضافة إلى وقوعها على مساحة خضراء واسعة تمكن الكثير من الأسر من الاستمتاع بالجلوس فيها والحصول على خصوصية تامة، كما يوجد فيها ممشى كبير ومصلى ودورات مياه والعديد من الخدمات بيع الوجبات السريعة والعصائر.

عنوان المكان: طريق الكورنيش منطقة الشاطئ جدة.

مواعيد العمل: الحديقة تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع.

القرية المائية

أكبر منتزهات جدة المائية يوفر العديد من الألعاب المائية المناسبة للأطفال والكبار، ويعتبر مكان أساسي لجذب الزوار والسياح بسبب احتواء على عدد كبير من الخدمات والمرافق الحديثة التي يمكن الاستمتاع بها بشكل كبير.

عنوان المكان: طريق المكرونة حي الربوة بجدة السعودية حديقة الأمير ماجد

مواعيد العمل: يفتح المتنزه أبوه الرغم من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة 4:00 عصرا وحتى الساعة 11:30 مساء، أما في أيام الخميس والجمعة والسبت فيتح أبوابه من الساعة 3:00 عصرا حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.

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رقم التواصل: 00966545620932

سيان واتر بارك

من أشهر منتزهات جدة المائية، تعتبر مدينة ملاهي مائية تضم الكثير من الألعاب المناسبة للكبار وللصغار، كما يتم توفير العديد من المناطق الخضراء التي يمكن للعوائل الاستراحة فيها بالإضافة إلى عدد من المطاعم والخدمات المتنوعة.

عنوان المكان: طريق الملك سعود جدة.

مواعيد العمل: يعمل المتنزه طوال أيام الأسبوع من الساعة 4:00 عصرا حتى الساعة 11:00 مساء.

رقم التواصل: 00966558855093

منتزه ذهبان البحري

من منتزهات جدة البحرية يقع على مساحة كبيرة تصل حتى 38,000 م، ويظل العديد من المساحات الخضراء بالإضافة إلى كون المناسب للزيارات العائلية وتجمعات الأصدقاء بسبب وجود الكثير من الأماكن الترفيهية المميزة والعديد من الرياضات التي يمكن ممارستها داخلة.

عنوان المكان: منطقة أفرغ بجدة.

مواعيد العمل: يفتح المنتزه لاستقبال الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.

حديقة الواجهة البحرية

تقع الحديقة في مقابل شاطئ جده وتعتبر من أفضل منتزهات جدة العائلية والتي يمكن الدخول إليها دون الحاجة إلى دفع أي تكاليف مالية، تم افتتاحها في يوم الأربعاء بتاريخ 29-11-2017م.

عنوان المكان: حي الشاطئ جدة السعودية.

مواعيد العمل: تعمل الحديقة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

حديقة ملاهي الشلال

من أهم منتزهات جدة هي حديقة ملاهي الشلال والتي تضم العديد من الألعاب الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار، كما أنها تقدم مجموعة من الخصومات والعروض على كافة أسعارها طوال أيام السنة.

عنوان المكان: طريق الكورنيش الفرعي حي الشاطئ جدة.

مواعيد العمل: من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من الساعة 4:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويومي الخميس والجمعة من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

رقم التواصل: 00966126063993

بذلك نكون قد تعرفنا على أهم منتزهات جدة بالإضافة إلى التعرف على العديد من المعلومات مثل الأماكن الترفيهية التي تضمها هذه المتنزهات، بالإضافة إلى عنوان المتنزه ورقم التواصل معها.



