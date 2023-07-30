وزير الصحة: الزيادة السكانية في مصر هى قضية شعب ووطن ومصير

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ،بالنيابة عن كل العاملين بوزارة الصحة بالشكر للرئيس السيسى لاهتمامه البالغ بالملف الصحي ،بالاضافة الي الاهتمام الكبير بملف السكان وذلك في مستهل كلمتة في المؤتمر التحضيرى للموتمر الدولي للسكان والتنمية .

ولفت الوزير ، ان الزيادة السكانية في مصر هي قضية شعب ووطن ومصير ،حيث تؤثر الزيادة السكانية علي نصيب الفرد من جهود التنمية وتقلص حق المواطن في فرص التعليم والصحة وحقه في المياه.

واضاف ان جهود الدولة في خفض معدلات السكان باتت من الاولويات الاساسية وذاك من خلال اتباع عدد من السياسات وهي

-الارتقاء بجودة الحياة للمواطن

-تحسين خصائص السكان

-اعادة رسم الخريطة

-تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الاماكن

جاء ذالك خلال الاعلان عن فعاليات المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واقيم المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد كبير من مسئولي المنظمات الدولية المعنية بالسكان

