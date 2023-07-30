الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تستضيفه مصر.. أهم المعلومات عن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ بالقضية الفلسطينية، وتأكيدًا على دروها المحوري والتاريخي الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطيني، تستضيف مصر اليوم مؤتمر الامناء العامين للفصائل الفلسطينية وذلك بناءًا على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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مؤتمر الامناء العامين للفصائل الفلسطينية  

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مؤتمر الامناء العامين للفصائل الفلسطينية: 

تستضيف مدينة العلمين اليوم الاحد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

يأتي المؤتمر بناءًا على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يشارك في المؤتمر الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني.

تناقش الفصائل الفلسطينية سبل إنهاء الانقسام، وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

كما سيتم الاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال.

هدف المؤتمر 

ويستهدف المؤتمر أيضًا بحث آخر التطورات الفلسطينية.

كما يستهدف المؤتمر سبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

وقال سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح إن زيارة الرئيس هدفها التشاور وتجسيد التعاون الدائم والمستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

كما أشاد اللوح، بمواقف مصر الكنانة، قيادةً وشعبًا، إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل اللذين يسعيان إلى بنائه للأجيال المقبلة.

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