تسريبات آبل تكشف تغييرات تصميم iPhone 15 و iPhone 15 Pro كليًا

تم تسريب أكبر تغييرات iPhone 15 و iPhone 15 Pro من Apple بفضل تقريرين جديدين ، ويمكن القول إن أكثرها إثارة للجدل قد كشفته شركة Apple نفسها.

يأتي هدف Apple الواضح بفضل أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS 17 ، والذي يحتوي على رمز متعلق بـ "زر الإجراء" المشهور (والذي تم تأكيده الآن على ما يبدو) والذي يأتي إلى iPhone 15 Pro و Pro Max. تم رصده بواسطة MacRumors ، يسرد رمز iOS 17 beta 4 تسع وظائف مختلفة للزر: إمكانية الوصول ، والاختصارات ، والوضع الصامت ، والكاميرا ، والمصباح اليدوي ، والتركيز ، والمكبر ، والترجمة ، والمذكرات الصوتية.

في حين أن كل هذه الوظائف تشرح نفسها بنفسها إلى حد ما ، فإن المفاجأة هي العدد الهائل منها. زعمت التسريبات السابقة أن زر الإجراء قد يدعم خيارين أو ثلاثة خيارات عند الإطلاق ، على الرغم من أنه يبقى أن نرى عدد الخيارات التي يمكن الوصول إليها في نفس الوقت (عبر مجموعة من الضغطات أو الضربات الشديدة أو الإيماءات). دعم الطرف الثالث هو أيضًا شيء من المفترض أن يأتي في الوقت المناسب.



أدى إدخال زر الإجراء إلى استقطاب الرأي ، حيث يشعر عشاق مفتاح كتم الصوت بالإحباط لرؤية مغادرته ، ومن غير المرجح أن يسترضيهم عدم وجود وظيفة كتم الصوت للزر. نعم ، قد يأتي ذلك لاحقًا ، ولكن لدى Apple تاريخ طويل من "تسريب" الميزات القادمة عبر تحديثات iOS ، ويبدو أن هذه القائمة ستكون القائمة النهائية في الوقت الحالي.

تم تسريب أكبر تغييرات iPhone 15 و iPhone 15 Pro من Apple بفضل تقريرين جديدين ، ويمكن القول إن أكثرها إثارة للجدل قد كشفته شركة Apple نفسها.

يأتي هدف Apple الواضح بفضل أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS 17 ، والذي يحتوي على رمز متعلق بـ "زر الإجراء" المشهور (والذي تم تأكيده الآن على ما يبدو) والذي يأتي إلى iPhone 15 Pro و Pro Max. تم رصده بواسطة MacRumors ، يسرد رمز iOS 17 beta 4 تسع وظائف مختلفة للزر: إمكانية الوصول ، والاختصارات ، والوضع الصامت ، والكاميرا ، والمصباح اليدوي ، والتركيز ، والمكبر ، والترجمة ، والمذكرات الصوتية.

في حين أن كل هذه الوظائف تشرح نفسها بنفسها إلى حد ما ، فإن المفاجأة هي العدد الهائل منها. زعمت التسريبات السابقة أن زر الإجراء قد يدعم خيارين أو ثلاثة خيارات عند الإطلاق ، على الرغم من أنه يبقى أن نرى عدد الخيارات التي يمكن الوصول إليها في نفس الوقت (عبر مجموعة من الضغطات أو الضربات الشديدة أو الإيماءات). دعم الطرف الثالث هو أيضًا شيء من المفترض أن يأتي في الوقت المناسب.



أدى إدخال زر الإجراء إلى استقطاب الرأي ، حيث يشعر عشاق مفتاح كتم الصوت بالإحباط لرؤية مغادرته ، ومن غير المرجح أن يسترضيهم عدم وجود وظيفة كتم الصوت للزر. نعم ، قد يأتي ذلك لاحقًا ، ولكن لدى Apple تاريخ طويل من "تسريب" الميزات القادمة عبر تحديثات iOS ، ويبدو أن هذه القائمة ستكون القائمة النهائية في الوقت الحالي.

عرض زر إجراء iPhone 15 Pro (يسار) مقابل [+] 9TO5MAC

بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركة Display Supply Chain Consultants ، التي يرأسها روس يونغ المطلع على الصناعة بالدقة ، بملء الفجوات حول بقية مجموعة ميزات iPhone 15.

في أحدث نشرة إخبارية للشركة ، تنص DSCC على أن iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيكون لهما أحجام عرض أكبر جزئيًا تبلغ 6.12 و 6.69 بوصة ، بفضل الحواف الأقل نحافة ومجموعة شرائح A16 وتصميم Dynamic Island. يقال إن طرازي iPhone 15 Pro و Pro Max تحتويان على شريحة 3nm A17 ، "حواف رفيعة للغاية" ، هيكل من التيتانيوم ، تقنية بطارية مكدسة ، WiFi 6E والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي. ستستخدم جميع الطرز USB-C بدلاً من Lightning.

تم تسريب معظم هذه الترقيات بالفعل ، ولكن الموجه الرئيسي هو تضمين تقنية البطاريات المكدسة ، وهي ترقية تم تسريبها فقط في وقت سابق من هذا الشهر وتم رفضها لاحقًا من قِبل مصدرها. البطاريات المكدسة أكثر كفاءة في استخدام المساحة بنفس السعة (حوالي 10٪) ، وأكثر برودة عند الشحن وتدوم لفترة أطول. إنه تغيير غير رسمي ، لكنه تغيير كبير ، إذا كان صحيحًا ، ويستحق DSCC دائمًا أن يؤخذ على محمل الجد.

ترقيات أخرى لم تذكرها DSCC هي ترقية UWB ، للعمل مع Apple Vision Pro القادم ، وأول عدسة زووم منظار من Apple ، والتي ستكون حصرية لجهاز iPhone 15 Pro Max. على الجانب الآخر ، يبدو أن ارتفاع أسعار طرز Pro Max سيكون أعلى من المتوقع.