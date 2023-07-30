الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

آبل لا تسمح بإعادة تسمية Twitter إلى X في متجر التطبيقات

بوابة الوفد الإلكترونية

إذا كنت ترغب في تنزيل تطبيق Elon Musk's X على جهاز iPhone الخاص بك ، حسنًا ، فعليك تنزيل Twitter.

لا يزال متجر تطبيقات Apple يسرد التطبيق تحت اسم Twitter لأنه يتطلب إدراج جميع التطبيقات بحرفين على الأقل ، كما لاحظ موقع Bleeping Computer.

حاولت البحث عن تطبيق X و X و Twitter في متجر التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بي ، وبالتأكيد بقي Twitter. إذا بحثت عن X ، فستحصل على نتائج مثل Xbox وخدمة VPN. في الوقت نفسه ، يؤدي البحث في تطبيق X إلى سحب Twitter كنتيجة لذلك. الصفحة الرئيسية للتطبيق تحمل شعار X الكبير ... والاسم Twitter.

لاحظ شريط البحث.
سحب ماسك الزناد في إعادة تصميم علامته التجارية المخطط لها منذ فترة طويلة على Twitter إلى X هذا الأسبوع وكان الأمر ، بلطف ، فوضى. لا تزال العلامة التجارية مزيجًا من Twitter و X العام ولا شيء يعمل معًا حقًا. متجر التطبيقات هو أحدث ضربة حقًا.

يظهر Twitter الآن على أنه X في متجر Google play ، وعليك أن تتخيل أن الأمور ستكتشف في النهاية مع Apple. حتى ذلك الحين ، ومع ذلك ، لا يزال موقع تويتر. على الأقل في متجر التطبيقات.

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