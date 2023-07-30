آبل لا تسمح بإعادة تسمية Twitter إلى X في متجر التطبيقات

إذا كنت ترغب في تنزيل تطبيق Elon Musk's X على جهاز iPhone الخاص بك ، حسنًا ، فعليك تنزيل Twitter.

لا يزال متجر تطبيقات Apple يسرد التطبيق تحت اسم Twitter لأنه يتطلب إدراج جميع التطبيقات بحرفين على الأقل ، كما لاحظ موقع Bleeping Computer.

حاولت البحث عن تطبيق X و X و Twitter في متجر التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بي ، وبالتأكيد بقي Twitter. إذا بحثت عن X ، فستحصل على نتائج مثل Xbox وخدمة VPN. في الوقت نفسه ، يؤدي البحث في تطبيق X إلى سحب Twitter كنتيجة لذلك. الصفحة الرئيسية للتطبيق تحمل شعار X الكبير ... والاسم Twitter.

لاحظ شريط البحث.

سحب ماسك الزناد في إعادة تصميم علامته التجارية المخطط لها منذ فترة طويلة على Twitter إلى X هذا الأسبوع وكان الأمر ، بلطف ، فوضى. لا تزال العلامة التجارية مزيجًا من Twitter و X العام ولا شيء يعمل معًا حقًا. متجر التطبيقات هو أحدث ضربة حقًا.

يظهر Twitter الآن على أنه X في متجر Google play ، وعليك أن تتخيل أن الأمور ستكتشف في النهاية مع Apple. حتى ذلك الحين ، ومع ذلك ، لا يزال موقع تويتر. على الأقل في متجر التطبيقات.