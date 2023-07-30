بنك إن بوكس تؤسس مقرها الإقليمي في مصر باستثمارات 10 مليون دولار

أعلنت "بنك إن بوكس" عن تأسيس مقرها الإقليمي في مصر لتقديم منصة متكاملة من خدمات الحلول البنكية والمدفوعات الإلكترونية وكذلك الحلول الذكية لميكنة وسائل النقل والمواصلات وحلول المدفوعات الحكومية الرقمية وغيرها يأتي بالتزامن مع طرح البنك المركزي قواعد التسجيل للبنوك الرقمية.

توفر "بنك ان بوكس" باقة متكاملة من الخدمات والنظم التى تم تطويرها داخليا لتقديمها لأول مره للسوق المصري ودول شمال أفريقيا، لتمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات الإعتماد على منصة واحده متكاملة في تقديم كافه الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية والتي تعد الأكثر تطورا والأشمل علي الإطلاق.

ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية البنك المركزي والحكومة في تعزيز خدمات التحول الرقمي وتحويل مصر الي مركز إقليمي لخدمه دول المنطقة اعتمادا علي التطور الملحوظ الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية في توفير البنية التحتيه والقواعد المنظمة لشركات التكنولوجيا المالية.

قال باسم محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إن الشركة قررت تأسيس مقرها الأقليمي بمصر باستثمار مباشر يصل إلى ١٠ مليون دولار بعد دراسة العديد من الخيارات الأخري بالمنطقة ويأتى ذلك القرار وفقا لرغبة البنوك والمؤسسات الماليه فى تقديم خدمات ومنتجات جديده لإرضاء العملاء والمستخدمين وتعزيز التحول الرقمي للخدمات والمدفوعات وتاكيدا علي قوة ونمو الاقتصاد المصري.

أضاف باسم أن إستراتيجية "بنك ان بوكس" تهدف لتقديم الحلول المتكامله للبنوك والشركات بشكل "خدمات " وفقا لمتطلبات العملاء سواء من العملاء أو الأفراد والتجار وكذلك إدارة تلك الحلول لمساعده المؤسسات في التركيز علي إدارة ونمو الأعمال مباشرة مع العمل علي تقديم باقة من الحلول المرنة التي يتم تهيئتها وفقا لرؤية ومتطلبات العملاء من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية

واوضح باسم ان "بنك ان بوكس" تهدف الي توفير التكنولوجيا والخدمات للمؤسسات المالية B2B وليس تقديم خدماتها بشكل مباشر للتجار والأفراد في الوقت الحالي.

وتقدم "بنك إن بوكس" باقة متكاملة وفريده من الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية والتي تم تطوريها داخليا لتحقيق المرونه الكاملة في الخدمات المقدمه وكذلك الإستثمار المستمر في عمليات التطوير لتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفه، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية بدأ من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية White Label وخدمات الترميز Tokenization وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية e-KYC وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي للعديد من الخدمات ومنها Chatbot وOpen Banking APIs وغيرها وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الإتصال والتي تمكن البنوك من الإعتماد علي مقدم خدمة واحد في تقديم كافه خدمات البنوك الرقمية.

وذلك بالإضافة الي العديد من الخدمات الأخري ومنها إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكافه أنواعها سواء بطاقات الإئتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع بكافه أنواعها وخدمات تشخيص البطاقات Personalization لحظيا سواء مركزيا لدي البنك أو من خلال الفروع.

كما نقدم خدمات إدارة ماكينات الصراف الألي وخدمات إدارة وقبول المعاملات سواء علي ماكينات الدفع الإلكتروني POS, Soft-POS وتقدم بوابة الدفع الإلكتروني White Label بكافة النظم التي تمكن العملاء من تعريف وإدارة حسابات التجار وتمرير العمليات سواء محليا أو عالميا بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري كنظم مكافحة الإحتيال و تأمين المعاملات علي الإنترنت 3D Secure وغيرها من الخدمات المتكاملة التي يمكن تقديمها للقطاعات المختلفة سواء التأمين، النقل والمواصلات، البترول وغيرها.

استنادا لخبرتها بالشراكة مع عشرات البنوك والمؤسسات المالية بالشرق الاوسط تقوم الشركه حاليا بالتفاوض مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لتقديم العديد من الخدمات بالإعتماد علي البنية التحتية وفريق العمل والنظم التي تم تأسيسها داخل مصر وفقا لأعلى معايير الأمان والجودة.