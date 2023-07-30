الأحد 30 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سويلم يتابع حالة الري لمحطة (١) بحر البقر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

إستجابة لشكاوي المزارعين، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بمنطقة بحر البقر بمحافظة الشرقية من نقص مياه الرى .

وإستعرض الدكتور سويلم الموقف المائى بزمام محطة (١) بحر البقر والحالة الفنية للمحطة ، حيث وجه سيادته بقيام مصلحة الرى بتكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائى أمام النطاق الواقى (شبك الإعشاب) ، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة (أمام وحدات الرفع) كإجراء عاجل لتحسين حالة الرى ، مع قيام مصلحة الرى – كإجراء مستديم - بإحلال النطاق الواقى الحالي أمام المحطة بنطاق واقى يعمل ميكانيكياً ، لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فورى لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات داخل الطلمبات .

وأكد الوزير، على إستمرار أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم ، وإستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة .

كما وجه بقيام الميكانيكا والكهرباء بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة  ، مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الرى وحسم شكاوى المزارعين .

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